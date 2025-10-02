Σε τροποποίηση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό προχώρησε η ΣΤΑ.ΣΥ, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δεκάδες χιλιάδες θεατές που αναμένονται το βράδυ της Πέμπτης (02/10) στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Robbie Williams.

Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι οι γραμμές 2 και 3 του μετρό θα παραμείνουν σε λειτουργία έως τις 2:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κινηθούν σύμφωνα με το κανονικό τους πρόγραμμα και τα τελευταία δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν γύρω στα μεσάνυχτα.

Σημειώνεται πως, από την πλευρά τους, οι διοργανωτές της συναυλίας έχουν καλέσει τους θεατές να προγραμματίσουν έγκαιρα τη μετακίνησή τους, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός κατά την αποχώρηση.

