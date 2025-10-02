Του Μάκη Συνοδινού

Έχουν περάσει λίγα δευτερόλεπτα από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Πέτρου Ράλλη και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 44χρονος άντρας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το skai.gr φαίνεται ο 44χρονος οδηγός του πατινιού και κείτεται στο έδαφος λίγα δευτερόλεπτα αφού τον είχε παρασύρει ασυνείδητος οδηγός μοτοσυκλέτας.

Το σοκαριστικό δυστύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης στο ρεύμα προς Κηφισό όταν οδηγός μοτοσυκλέτας παρέσυρε τον 44χρονο με καταγωγή από το Μπαγκλαντές και τον εγκατέλειψε στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή δεν τα κατάφερε.Ο ασυνείδητος οδηγός της μοτοσικλέτας ο οποίος εγκατέλειψε το θύμα του στο οδόστρωμα αναζητείται.

Πηγή: skai.gr

