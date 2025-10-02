Προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονες πλημμύρες καταγράφηκαν το πρωί της Πέμπτης στην Κατοχή της Αιτωλοακαρνανίας και στο Αιτωλικό λόγω έντονης βροχόπτωσης. Δρόμοι καλύφθηκαν από νερό, ενώ οι κάτοικοι απέδωσαν τη συσσώρευση των υδάτων σε ακαθάριστα φρεάτια.

Μάλιστα, ορισμένοι από αυτούς αδυνατούσαν να βγουν από τα σπίτια τους.

Στην περιοχή βρίσκονται στελέχη της Πυροσβεστικής και υπάλληλοι του Δήμου, οι οποίοι επιχειρούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Υπάρχουν αναφορές για εισροή υδάτων σε υπόγεια κατοικιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό των ζημιών.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους.

Δείτε φωτογραφίες:

Επίσης, σύμφωνα με το aixminews, χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός δυο ηλικιωμένων γυναικών από το σπίτι τους στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού το οποίο όμως βρισκόταν σε ένα στενό δρόμο, όπου δεν μπορούσαν να μπουν τα πυροσβεστικά και έτσι βοήθησε ένας ιδιώτης με το 4Χ4 αγροτικό του που προσέγγισε την είσοδο του σπιτιού και απομακρύνθηκαν οι γυναίκες.

Η αγανάκτηση ήταν έκδηλη, με τους πολίτες να λένε ότι αν έγιναν όλα αυτά με μια βροχή που δεν κράτησε πολλές ώρες, τι θα γίνει όταν θα υπάρξουν καταιγίδες.

Πηγή: skai.gr

