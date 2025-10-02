Επίδειξη γυμναστικής, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες ηλικιωμένοι, διοργανώθηκε σήμερα στο φουαγιέ του δημαρχιακού μεγάρου Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης απηύθυνε κάλεσμα στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας να συμμετέχουν όσο πιο ενεργά μπορούν στις δράσεις που διοργανώνει ο δήμος για αυτούς.

«Κανένας δεν πρέπει να αισθάνεται ότι είναι μόνος. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε αυτή τη μέρα», ανέφερε ο κ. Αγγελούδης, τονίζοντας ότι η Παγκόσμια Ημέρα υπενθυμίζει «το χρέος και το καθήκον όλων, να κάνουμε ότι είναι δυνατόν ώστε οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας να μεγαλώνουν με χαμόγελο και αισιοδοξία».

Τη σημερινή εκδήλωση διοργάνωσαν ο δήμος Θεσσαλονίκης, η αντιδημαρχία Δημοτικών Κοινοτήτων & Γειτονιών και Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, με τα μέλη των Ομάδων Γυμναστικής του ΚΑΠΗ δήμου Θεσσαλονίκης

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικών Κοινοτήτων, Γειτονιών και Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία Λάζαρος Ζαχαριάδης πρόσθεσε πως η στήριξη των ηλικιωμένων αποτελεί κύρια προτεραιότητα του δήμου:

«Είναι οι άνθρωποι που συνεχίζουν να είναι χρήσιμοι στην κοινωνία, αλλά και στην οικονομία. Είναι οι άνθρωποι τους οποίους χρειαζόμαστε. Είμαστε κοντά τους και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε τη σωματική και την ψυχική τους υγεία».

