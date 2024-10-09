Με τις αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στη Νότια Κρήτη, τη Γαύδο και τα Δωδεκάνησα να είναι πλέον καθημερινότητα, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχεδιάζει τη δημιουργία μικρών δομών σε Ρόδο και Κρήτη.

Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μικρές δομές, βραχυχρόνιας φιλοξενίας, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ρόδο, προκειμένου να μεταφέρονται εκεί μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ταυτοποίησης οι πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στα νότια της χώρας.

Αυτά τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης θα είναι χωρητικότητας περίπου 300 ατόμων και με χρονικό όριο φιλοξενίας τις 48 ώρες.

Αυτή την περίοδο, το υπουργείο βρίσκεται στη φάσης έρευνας για πιθανούς χώρους που θα μπορούσαν να στηθούν οι δομές, όπως ανενεργά στρατόπεδα και πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ή άλλους χώρους που μπορούν να υποδείξουν οι δήμοι.

Υπενθυμίζεται ότι το σενάριο για τη δημιουργία των δομών αυτών στα δύο νησιά είχε αρχίσει να συζητιέται πριν από το καλοκαίρι, όταν οι ροές προς τα νότια της χώρας είχαν εκτοξευθεί. Αξίζει να σημειωθεί πως οι αφίξεις σε Κρήτη και Γαύδο από την αρχή του έτους έχουν ξεπεράσει τις 3.500, όταν όλο το 2023 ήταν μόλις 780.



Πηγή: skai.gr

