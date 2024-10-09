Κρανίδι: Συνελήφθη 13χρονος που χτύπησε και προσπάθησε να πετάξει από μπαλκόνι συμμαθητή του

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, και μάλιστα την ώρα του μαθήματος, σημειώθηκε σε σχολείο στο Κρανίδι. Για το συμβάν συνελήφθη ένας μαθητής 13 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο επεισόδιο, το οποίο διαδραματίστηκε στο Γυμνάσιο Κρανιδίου, εμπλέκονται τρεις 13χρονοι.

Οι μαθητές βρίσκονταν σε όροφο του σχολικού συγκροτήματος. Ο συλληφθείς κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε συμμαθητή του, τον χτύπησε στο πρόσωπο, τον σήκωσε στον αέρα και αποπειράθηκε να τον πετάξει από το μπαλκόνι.

Απετράπη από έναν άλλο επίσης 13χρονο συμμαθητή τους.

Στη συνέχεια, ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε το θύμα στην τάξη και τον χτύπησε εκ νέου, αυτή τη φορά στην πόρτα.

Ο μαθητής συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ναυπλίου.

Το νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων συνέβη στο ίδιο σχολείο, όπου πριν από μερικές ημέρες νεαροί προσπάθησαν να ξυρίσουν ένα μαθητή της Α’ Γυμνασίου.

