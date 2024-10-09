Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από αργά χθες τη νύχτα ο 38χρονος δράστης που μαχαίρωσε τον θείο του στο Σπαθάρι Ευβοίας.

Ο 38χρονος μπήκε στο σπίτι του θείου του και με πολλαπλές μαχαιριές τον τραυμάτισε σοβαρά με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με το evima.gr, ο δράστης αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή με την αστυνομία να χτενίζει την περιοχή.

Τελικά, τον εντόπισε και τον συνέλαβε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στο νεκροταφείο του χωριού.

Ο 38χρονος είχε κρυφτεί στο νεκροταφείο και μόλις είδε τους αστυνομικούς, άρχισε να επικαλείται τα θεία.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Α.Τ. Μαντουδίου και σήμερα Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

