Ανησυχητική είναι η αύξηση των μεταναστευτικών ροών που καταγράφεται μέσω του λεγόμενου νότιου διαδρόμου που συνδέει τη Λιβύη με τη Γαύδο και τη νότια Κρήτη.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Γιάννης Σουλιώτης, είναι χαρακτηριστικό, ότι τις τελευταίες τέσσερις μέρες από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα έχουν καταγραφεί οκτώ περιστατικά αφίξεων συνολικά 331 μεταναστών, οι οποίοι έχουν όλοι αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης και έχουν εκπέμψει σήμα κινδύνου περί τα 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Η διάσωσή τους έχει γίνει είτε από παραπλέοντα δεξαμενόπλοια είτε από σκάφη του Λιμενικού που τούς έχουν μεταφέρει με ασφάλεια στην ακτή ενώ πρόκειται κυρίως για άντρες και ανηλίκους από τη Συρία, την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν.

Αύξηση καταγράφεται και προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη Σάμο, την Κω, το Αγαθονήσι και αυτό που προσπαθούν να καταλάβουν τα στελέχη του Λιμενικού είναι αν η αύξηση αυτή οφείλεται στη βελτίωση των καιρικών συνθηκών ή στην κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.



