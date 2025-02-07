Θύμα διαδικτυακής κλοπής υποστηρίζει ότι έπεσε ο Μένιος Φουρθιώτης. Το ποσό των 100.000 ευρώ απέσπασαν άγνωστοι από τον παρουσιαστή και δημοσιογράφο, καθώς και απέκτησαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, χακάροντας τον λογαριασμό του στο TikTok, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου του Αλέξη Κούγια.

Ο Μένιος Φουρθιώτης, ο οποίος έχει αφεθεί ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους από τον προηγούμενο Μάρτιο, κατέφυγε στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για το περιστατικό.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο επικεφαλής του δικηγορικού μας γραφείου, Αλέξης Κούγιας, ενημερώθηκε σήμερα το πρωί από τον εντολέα του, κ. Μένιο Φουρθιώτη, πως εγκληματική οργάνωση ανωνύμων δραστών του διαδικτύου υπέκλεψαν τον επαγγελματικό λογαριασμό που διατηρούσε ο κ. Φουρθιώτης στην εφαρμογή TikTok, όπου παρουσίαζε, ως εκδότης- δημοσιογράφος, την εκπομπή και εφημερίδα «Αποκαλυπτικά», υποκλέπτοντας πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και απόρρητα στοιχεία του ιδίου και της επιχειρήσεώς του και υπεξαιρώντας χρηματικό ποσόν άνω των 100.000 ευρώ, το οποίο υπήρχε ως απόθεμα στον λογαριασμό του κ. Φουρθιώτη στην ως άνω διαδικτυακή εφαρμογή, αποκτώντας ακώλυτη πρόσβαση και στα οικονομικά του στοιχεία.

Τούτων δοθέντων, λόγω του άμεσου και σοβαρού κινδύνου που διατρέχει ο κ. Φουρθιώτης από την παράνομη κατοχή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, το δικηγορικό μας γραφείο, έλαβε εντολή να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προκειμένου να τεθούν υπό στενή παρακολούθηση τα διαδικτυακά ίχνη των δραστών και να αποκαλυφθεί η πραγματική τους ταυτότητα αλλά και στην Αρχή καταπολέμησης ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ενόψει οικονομικών συναλλαγών με τα οικονομικά στοιχεία του εντολέας μας, με απώτερο σκοπό να κινηθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος όσων ευθύνονται (φυσικών/ ηθικών αυτουργών, συνεργών και λοιπών) για τις πολύ σοβαρές κακουργηματικές πράξεις που διαπράχθηκαν σε βάρος του κ. Φουρθιώτη, κατά παράβαση των οικείων άρθρων του Ποινικού Κώδικα και του Νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ν.4624/2019).

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ο κ. Φουρθιώτης δεν αναγνωρίζει εφεξής καμία ενέργεια από τον ως άνω διαδικτυακό λογαριασμό, σε περίπτωση δε που λάβει χώρα τυχόν ενέργεια αυτή θα προέρχεται από τους hackers της εγκληματικής οργάνωσης.

Αθήνα, 07.02.2025

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Δικηγορικό γραφείο Αλεξίου Χ. Κούγια και Συνεργατών».

Πηγή: skai.gr

