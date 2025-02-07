Συνεχίζεται η ιστορία με το ξενοδοχείο στη Μήλο, το οποίο είχε πάρει άδεια προκειμένου να αρχίσει να κατασκευάζεται κοντά στο Σαρακήνικο. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις στις οποίες έχουν δοθεί οικοδομικές άδειες, η πρώτη εκ των οποίων παρουσιάστηκε στον ΣΚΑΪ και στο «Live You».

Η προέγκριση είχε δοθεί 9 Αυγούστου του 2024, προκειμένου να φτιαχτούν 3 κατοικίες με κολυμβητικές δεξαμενές. Αμέσως μετά έρχεται οικοδομική άδεια, στις 2 Φεβρουαρίου του 2025, δηλαδή την περασμένη Κυριακή, η οποία εκδίδεται κανονικά από τις πολεοδομίες των εκάστοτε δήμων.

Απαντώντας στις κατηγορίες ο δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, έκανε λόγο για κινήσεις εκ μέρους του δήμου όσον αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό, το Natura, αλλά και τη συγκεκριμένη άδεια που πηγαίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. «Δεν διαψεύδω τίποτα. Ο δήμος πηγαίνει στο ΣτΕ για την παραλία Αχιβαδόλιμνη. Δεν έχω βάλει πουθενά την υπογραφή μου και δεν ενημερώνομαι για τις άδειες, διοικητικός προϊστάμενος είμαι», ανέφερε.

«Σας λέω ότι ο μηχανικός που βγάζει την άδεια έχει την ευθύνη, ο ΕΟΤ έχει την ευθύνη, το Δασαρχείο έχει την ευθύνη. Πώς πήρε ρεύμα; 250 άδειες έχουν βγει σε 4 νησιά που είναι η Πολεοδομία μου υποστελεχωμένη. Δυο άτομα είναι και θα έπρεπε να έχει 5 μηχανικούς και δεν έχει. Βλέπετε εσείς τώρα πουθενά καμιά υπογραφή δημάρχου; Ποιος έχει υπογράψει;».

