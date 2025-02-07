Γάμος Νικόλαου - Χρυσής Βαρδινογιάννη: Γιατί θα έχουν κορώνες αντί για στέφανα

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες και η Χρυσή Βαρδινογιάννη παντρεύονται σήμερα το απόγευμα στον ιστορικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, στα Αναφιώτικα της Πλάκας, σε μία λιτή τελετή με λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους, κυρίως συγγενείς και φίλους.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, αντί για στέφανα, το ζευγάρι θα ανταλλάξει αιώνιους όρκους αγάπης, φορώντας κορώνες - τα παραδοσιακά στέμματα της πρώην βασιλικής οικογένειας.

Οι κορώνες προσδίδουν μία «γαλαζοαίματη» αίσθηση αλλά, για την Εκκλησία, συμβολίζουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος που επέρχεται κατά το μυστήριο στο ζευγάρι, όπως και την στέψη του ζευγαριού σαν Βασίλισσα και Βασιλιάς στο νέο του σπίτι.

Το «γαμήλιο στέμμα» συνηθιζόταν να φοριέται από τη νύφη ή και μερικές φορές και από τον γαμπρό, στην τελετή του γάμου σε πολλούς ευρωπαϊκούς πολιτισμούς από την αρχαιότητα.

Σήμερα, είναι πιο κοινό στην Ορθόδοξη Εκκλησία (επίσης γνωστή ως Ανατολική Ορθοδοξία) και χρησιμοποιείται κυρίως, αντί για τα κλασσικά στέφανα, στους γάμους στη Ρωσία και άλλες ανατολικές χώρες.

