Ενημέρωση για τα γεωλογικά φαινόμενα στην περιοχή της Σαντορίνης έκανε ο καθηγητής Γεωφυσικής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Παπαζάχος, στο τέλος της σύσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τους φορείς στο νησί.

Όπως είπε ο κ. Παπαζάχος η ακολουθία συνεχίζει σε αυτές τις τέσσερις μέρες με την ίδια ένταση ωστόσο είναι «πιο αισιόδοξοι» καθώς βλέπουν «το κομμάτι του ρήγματος, το οποίο έχει πλέον πιο σαφή χαρακτηριστικά μετά την πύκνωση του δικτύου, να αρχίζει να "γεμίζει", δηλαδή να απομακρύνονται οι πιθανότητες όλο και περισσότερο, να γίνεται όλο και πιο απίθανο το σενάριο μιας ισχυρότερης δόνησης».

Παράλληλα επισήμανε ότι στη Νέα Καμένη εγκαθίστανται νέοι σεισμογράφοι, το απόγευμα στο Γαβρίλο θα μπει ένας νέος σεισμογράφος ενώ στη Θηρασιά θα μπει νέος σεισμογράφος αύριο Σάββατο.

«Έχουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Σε σχέση με την ακολουθία: η ακολουθία συνεχίζει σε αυτές τις τέσσερις μέρες με την ίδια ένταση. Δημιουργούνται ψευδαισθήσεις καμιά φορά ότι η ακολουθία ηρεμεί. Έχει έναν τρόπο η ακολουθία, έχει ένα μηχανισμό μάλλον, που οφείλεται σε ρευστά και δίνει μεγάλες εξάρσεις σεισμών, μαζεμένων σε κάποιες ώρες. Έτυχε προχθές το βράδυ να γίνουν όλοι μεταξύ 03:00 και 05:30 τα ξημερώματα. Όσοι ήσασταν εδώ το βιώσατε, δύσκολα κοιμηθήκαμε. Χθες το βράδυ δεν έγινε. Έτυχε να γίνει σήμερα το πρωί πάλι μια μικρή ομάδα.

Παράλληλα επισήμανε ότι εκεί που είναι το επίκεντρο, και πλέον τα χαρακτηριστικά που έχει, ακόμα και μια ισχυρότερη δόνηση θα είχε σχετικά πλέον περιορισμένες επιπτώσεις στο νησί. «Τα σενάρια που έχουμε "τρέξει" δεν δείχνουν κάτι το σημαντικό», τόνισε και συμπλήρωσε ότι «τίποτε δεν μπορεί να αποκλείσει τη φύση και εκπλήξεις».

«Κινούμαστε πάντα με στοιχεία, δεν κινούμαστε με υποθέσεις. Όπως είπα, δεν "ψυχανεμιζόμαστε" στην επιστήμη. Στοιχεία θέλουμε και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε», υπογράμμισε και αναφερόμενος στους νέους σεισμογράφους που εγκαθίστανται στην περιοχή σημείωσε:

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε, και άλλοι συνάδελφοι, από διάφορα κέντρα, να βελτιώσουμε την παρακολούθηση για να σας δίνουμε και πιο αξιόπιστες πληροφορίες. Όμως, πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα παραμείνουμε σε σχετικά συντηρητικά σενάρια. Είναι μια προσωπική άποψη. Η Επιτροπή, όμως, είναι πολυμελής και η μεσότητα κατά τον Αριστοτέλη είναι μάλλον η καλύτερη προσέγγιση. Γι' αυτό και οι εθνικές επιτροπές, όπως πολύ σωστά είπατε, βγάζουν μία μέση άποψη η οποία είναι ψύχραιμη και ώριμη και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι δεν πρέπει ο κόσμος να ακούει τις φήμες που αναπτύσσονται», υπογράμμισε.

Τέλος σημείωσε: «Δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Κάθε μέρα, νομίζω, πηγαίνουμε ελαφρά προς το καλύτερο, αλλά δεν θα είναι τόσο γρήγορη η απεμπλοκή μας. Θα πρέπει να κάνουν οι κάτοικοι εδώ μια μικρή υπομονή, ίσως και την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω τα πράγματα να πηγαίνουν προς το καλύτερο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.