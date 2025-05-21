Απάντηση στην καταγγελία που έγινε στον ΣΚΑΪ, ότι δεν λειτουργεί ο ανελκυστήρας και οι τουαλέτες για ΑμεΑ στην Ακρόπολη, έδωσε σήμερα η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Ο ανελκυστήρας δε λειτουργεί εδώ και δύο εβδομάδες, αποκλείοντας την προσβασιμότητά στο μνημείο για άτομα ΑμεΑ, και ενώ στην Ακρόπολη συρρέουν καθημερινά χιλιάδες τουρίστας.

Όπως είπε η κα Μενδώνη, όταν τοποθετήθηκε το 2020 ο ανελκυστήρας πλαγιάς ήταν προγραμματισμένος για 200 δρομολόγια. Σήμερα, τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι τον χρησιμοποιούν καθημερινά για να ανέβουν στον Ιερό Βράχο.

«Ο ανελκυστήρας είναι μηχάνημα και ως μηχάνημα, από την υπερβολική χρήση, υφίσταται ζημίες. Είναι κλειστός για 2 εβδομάδες και θα παραμείνει κλειστός για τουλάχιστον άλλη μία εβδομάδα, για να γίνουν επισκευές που θα εξασφαλίσουν την απόλυτη ασφάλεια αυτών που ανεβαίνουν με τον ανελκυστήρα. Είναι θέμα συντήρησης» είπε η υπουργός Πολιτισμού.

Σύμφωνα με τη κα Μενδώνη, για να επισκευαστεί το αναβατόριο πλαγιάς χρειάζονται ανταλλακτικά από το εξωτερικό καθώς η ιταλική κατασκευάστρια εταιρία δεν μπόρεσε να τον αποκαταστήσει, λόγω της μεγάλης ζημιάς.

Επίσης, λόγω της μεγάλης ζήτησης από τους επισκέπτες – εμποδιζόμενα άτομα το υπουργείο μελετά την τοποθέτηση και δεύτερου ανελκυστήρα.

«Ήδη συζητάμε τη εγκατάσταση δεύτερου ανελκυστήρα, και μάλιστα μεγαλύτερων διαστάσεων» ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Πολιτισμού.



Πηγή: skai.gr

