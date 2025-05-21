Το "Ολοι Μαζί Μπορούμε" ζητάει τη γνώμη σας: Ποια θέλετε να είναι η επόμενη δράση του;

Το "Ολοι Μαζί Μπορούμε" ζητάει τη γνώμη σου για το ποια θα είναι η επόμενη δράση του.

Ρίξε μια ματιά στις προτεινόμενες δράσεις και ψήφισε αυτή που προτιμάς!

Δενδροφυτεύσεις

Καθαρισμοί παραλιών

Καθαρισμοί δασών

Αγώνες δρόμου

Ποδηλατικοί αγώνες

Αγώνες κολύμβησης

Δράσεις αλληλεγγύης

Σπατάλη φαγητού (επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια)

Εξοικονόμηση νερού (επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια)

Σωστή ανακύκλωση (επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια)

Εθελοντικές αιμοδοσίες

Συγκέντρωση φαρμάκων

Φροντίδα και εκπαίδευση (κατοικίδια)

Ξεναγήσεις – εκπαιδευτικοί περίπατοι

Γιατί η γνώμη σου μετράει!

Ψήφισε εδώ

