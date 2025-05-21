Το "Ολοι Μαζί Μπορούμε" ζητάει τη γνώμη σας: Ποια θέλετε να είναι η επόμενη δράση του;

Το "Ολοι Μαζί Μπορούμε" ζητάει τη γνώμη σου για το ποια θα είναι η επόμενη δράση του.
Ρίξε μια ματιά στις προτεινόμενες δράσεις και ψήφισε αυτή που προτιμάς!
- Δενδροφυτεύσεις
- Καθαρισμοί παραλιών
- Καθαρισμοί δασών
- Αγώνες δρόμου
- Ποδηλατικοί αγώνες
- Αγώνες κολύμβησης
- Δράσεις αλληλεγγύης
- Σπατάλη φαγητού (επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια)
- Εξοικονόμηση νερού (επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια)
- Σωστή ανακύκλωση (επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια)
- Εθελοντικές αιμοδοσίες
- Συγκέντρωση φαρμάκων
- Φροντίδα και εκπαίδευση (κατοικίδια)
- Ξεναγήσεις – εκπαιδευτικοί περίπατοι
- Γιατί η γνώμη σου μετράει!
Ψήφισε εδώ
