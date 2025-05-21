Λογαριασμός
Το "Ολοι Μαζί Μπορούμε" ζητάει τη γνώμη σας: Ποια θέλετε να είναι η επόμενη δράση του;

Το "Ολοι Μαζί Μπορούμε" ζητάει τη γνώμη σου για το ποια θα είναι η επόμενη δράση του. Ρίξε μια ματιά στις προτεινόμενες δράσεις και ψήφισε αυτή που προτιμάς

Ολοι Μαζί Μπορούμε

Το "Ολοι Μαζί Μπορούμε" ζητάει τη γνώμη σου για το ποια θα είναι η επόμενη δράση του. 

Ρίξε μια ματιά στις προτεινόμενες δράσεις και ψήφισε αυτή που προτιμάς!

Ολοί Μαζί Μπορούμε

  • Δενδροφυτεύσεις
  • Καθαρισμοί παραλιών
  • Καθαρισμοί δασών
  • Αγώνες δρόμου
  • Ποδηλατικοί αγώνες
  • Αγώνες κολύμβησης
  • Δράσεις αλληλεγγύης
  • Σπατάλη φαγητού (επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια)
  • Εξοικονόμηση νερού (επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια)
  • Σωστή ανακύκλωση (επίκαιρα διαδικτυακά σεμινάρια)
  • Εθελοντικές αιμοδοσίες
  • Συγκέντρωση φαρμάκων
  • Φροντίδα και εκπαίδευση (κατοικίδια)
  • Ξεναγήσεις – εκπαιδευτικοί περίπατοι
  • Γιατί η γνώμη σου μετράει!

Ψήφισε εδώ

