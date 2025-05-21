Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η απόφαση για την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Σύμφωνα με την απόφαση που συνυπογράφουν οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικόλαος Παπαϊωάννου, η Σχολή περιλαμβάνει πέντε τμήματα και έχει έδρα τις Σέρρες.

«Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα τις Σέρρες στην οποία εντάσσονται τα ακόλουθα Τμήματα της, κατά τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 1. του άρθρου 2 του ν. 4610/2019 (Α' 70), Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος:

α) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες.

δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες.

ε) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη», ορίζεται συγκεκριμένα.

Η Σχολή Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με έδρα τις Σέρρες, ανασυγκροτείται και περιλαμβάνει τα Τμήματα: α) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες. β) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες.

Οι τίτλοι σπουδών των πέντε Τμημάτων που εντάσσονται στην Πολυτεχνική Σχολή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οι οποίοι χορηγήθηκαν πριν από την ένταξή τους στην Πολυτεχνική Σχολή και ύστερα από την ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών διάρκειας δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι ως προς κάθε συνέπεια με τους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ίδια Τμήματα για την ολοκλήρωση σπουδών ίδιας διάρκειας ύστερα από την ένταξή τους στην ανωτέρω Πολυτεχνική Σχολή.

Σημειώνεται ότι η μετεξέλιξη της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ σε Πολυτεχνική Σχολή συνεπάγεται οφέλη για τους αποφοίτους των τμημάτων της, οι οποίοι με τη δυνατότητα εγγραφής τους στο ΤΕΕ θα αποκτούν αυξημένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

