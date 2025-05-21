Προφυλακιστέα κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία της η 32χρονη μητέρα από τη Λάρισα που κατηγορείται για την κακοποίηση των παιδιών της.

Η γυναίκα, όταν συνελήφθη κατέθεσε πως τα σημάδια από καύτρα τσιγάρου που εντόπισαν οι γιατροί στα κορμιά των μικρών παιδιών, δεν τα προκάλεσε η ίδια, αλλά ο βιολογικός πατέρας των παιδιών. Ωστόσο, και οι εξηγήσεις που έδωσε σήμερα δεν έπεισαν τους δικαστικούς λειτουργούς και για αυτό αποφασίστηκε να οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο πατέρας των παιδιών από την άλλη, αρνείται τις κατηγορίες, παρουσιάζοντας και άλλοθι για την ημέρα που η μητέρα των δύο παιδιών υποστηρίζει ότι πήγε στο σπίτι και τα κακοποίησε. Ο άνδρας πήρε προθεσμία να απολογηθεί για την ερχόμενη Δευτέρα.

Παράλληλα, το πρωί της Τετάρτης παραδόθηκε στις Αρχές και ο 50χρονος σύντροφός της, ο οποίος επίσης βαρύνεται με κατηγορίες, οι οποίες είναι η ενδοοικογενειακή σωματική κακοποίηση, η προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και η σωματική κακοποίηση και τις οποίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onlarissa.gr, αρνείται.

Μετά την άσκηση της δίωξης, οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και πήρε προθεσμία για αύριο, Πέμπτη, στις 11 το πρωί.

Πώς αποκαλύφτηκε η υπόθεση κακοποίησης των παιδιών

Υπενθυμίζεται πως η φρίκη που ζούσαν τα παιδιά αποκαλύφτηκε όταν η 32χρονη το περασμένο Σάββατο μετέβη στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας καθώς το 4χρονο κοριτσάκι είχε αναπνευστικό πρόβλημα, και μετά από παρότρυνση γειτόνισσάς της.

Οι γιατροί τότε διαπίστωσαν πως το 6χρονο κορίτσι έφερε αρκετά τραύματα στο σώμα του τα οποία παρέπεμπαν σε σημάδια από κάψιμο με καύτρα τσιγάρου. Αμέσως εξέτασαν και το αγοράκι, στο οποίο επίσης διαπιστώθηκαν αντίστοιχα σημάδια.

Τηλεφώνησαν στην αστυνομία για να αναφέρουν πιθανή κακοποίηση και ακολούθως, η μητέρα συνελήφθη.

Ο ΣΚΑΪ έφερε στη δημοσιότητα και μια φωτογραφία με συνομιλία που είχε η 32χρονη κατηγορούμενη με μια φίλη της, αφού οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία.

«Άσε… μου έφεραν αστυνομία. Έπρεπε να μην έρθουμε. Λένε ότι τα χτυπήματα δεν είναι από πληγές. Από τσιγάρο. Και τώρα θα με πάνε στην αστυνομία. Έπρεπε να μην έρθουμε. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Χωρίς να φταίω», έγραφε στο μήνυμα.

