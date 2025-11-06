Μείωση 45% των μεναστευτικών ροών το τρίμηνο Αυγούστου - Οκτωβρίου

Μείωση παρατηρήθηκε στις μεναστευτικές ροές το τρίμηνο Αυγούστου - Οκτωβρίου σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από πηγές του αρμόδιου υπουργείου.

Το τρίμηνο Αυγούστου έως και Οκτωβρίου 2025 οι παράνομες θαλάσσιες αφίξεις ήταν 11.307 έναντι 20.279 του αντίστοιχου τριμήνου του 2024, δηλαδή, μείωση 45% και στο Αιγαίο η αντίστοιχη μείωση είναι άνω του 60%, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σημειώνεται ότι ο Ιούνιος και Ιούλιος του 2025 κινούνταν αυξημένοι συγκριτικά με τους αντίστοιχους μήνες του 2024. Δηλαδή με την αναστολή ασύλου, την ψήφιση των νέων σκληρών μέτρων, τη συνεχή διπλωματία και τη φύλαξη στα θαλάσσια σύνορα υπήρξε ένα υπαρκτό αποτέλεσμα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν πως ο πόλεμος κατά της λαθρομετανάστευσης είναι καθημερινός. «Προτεραιότητα μας είναι η μείωση των ροών, η αύξηση των επιστροφών και η επανεξέταση των όρων παροχής ασύλου σε μια ευρωπαϊκή προσπάθεια για συσταλτική ερμηνεία των όρων της Συνθήκης της Γενεύης», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

