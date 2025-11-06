Λίγο πριν τις 11 το πρωί, πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα Ηρακλείου ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της φονικής συμπλοκής που συγκλόνισε τα Βορίζια το περασμένο Σάββατο.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ η μεταφορά του έγινε από την πίσω είσοδο του κτιρίου, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ενδεχόμενες εντάσεις.
Ο 43χρονος συνελήφθη την Τετάρτη, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε αγροτική περιοχή, όπου οι αρχές εντόπισαν σπηλιά μέσα σε χωράφι ιδιοκτησίας του, στην οποία βρέθηκαν όπλα και φυσίγγια. Η σύλληψή του έγινε με βάση τις διατάξεις περί οπλοκατοχής, ωστόσο η προανάκριση που ακολούθησε επικεντρώθηκε και στη συμμετοχή του στο αιματοκύλισμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος θεωρείται βασικός “πρωταγωνιστής” του επεισοδίου, καθώς στην κατοχή της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, που τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ κατά τη διάρκεια της φονικής ανταλλαγής πυρών, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.
Με πληροφορίες από neakriti, cretalive
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.