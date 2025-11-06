Λογαριασμός
«Αυ....στης!»: Η ακατάλληλη λέξη που πάγωσε στον «αέρα» την Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δείτε βίντεο

«Προφανώς κάποιος διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως...» δήλωσε χαμογελώντας αμήχανα η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου 

Λατινοπούλου: Η ακατάλληλη λέξη που την πάγωσε στον «αέρα» - Βίντεο

Απροσδόκητη εξέλιξη είχε η συνέντευξη που έδινε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο One Channel. Την ώρα που ανέλυε τις θέσεις του κόμματός της, Φωνή Λογικής, για το μεταναστευτικό, κάποιος φώναξε δυνατά: «αυνανιστής!»

«Τι έγινε;;» ρώτησε ξαφνιασμένος ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός. 

«Προφανώς κάποιος ο οποίος διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως...» δήλωσε χαμογελώντας αμήχανα η Αφροδίτη Λατινοπούλου. 

Δείτε το περιστατικό στο 15:31: 

