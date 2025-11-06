Απροσδόκητη εξέλιξη είχε η συνέντευξη που έδινε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο One Channel. Την ώρα που ανέλυε τις θέσεις του κόμματός της, Φωνή Λογικής, για το μεταναστευτικό, κάποιος φώναξε δυνατά: «αυνανιστής!»

«Τι έγινε;;» ρώτησε ξαφνιασμένος ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός.

«Προφανώς κάποιος ο οποίος διαφωνεί με αυτά που λέω; Ενδεχομένως...» δήλωσε χαμογελώντας αμήχανα η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Δείτε το περιστατικό στο 15:31:

Πηγή: skai.gr

