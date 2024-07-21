Στην σύλληψη δύο ατόμων, ενός 41χρονου και μίας 34χρονης, προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας της Τρίπολης, για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 64χρονου, στην κοινότητα του Αγίου Πέτρου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στην Αρκαδία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 41χρονος και η 34χρονη φέρονται να διαπληκτίστηκαν αργά χθες το βράδυ με τον 64χρονο, κατά την διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης, όπου ήσαν καλεσμένοι και οι τρεις.

Στην συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να βρεθεί νεκρός ο 64χρονος.

Σήμερα το πρωί ο 41χρονος και η 34χρονη πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να καταγγείλουν, σύμφωνα με την Αστυνομία, περιστατικό λεκτικής παρενόχλησης σε βάρος της γυναίκας από το θύμα.

Αμέσως μετά οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 41χρονο και την 34χρονη, οι οποίοι πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών της Τρίπολης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

