Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε σε βάρος 64χρονου, στην κοινότητα του Αγίου Πέτρου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στην Αρκαδία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός, τα ξημερώματα της Κυριακής φέροντας ίχνη σωματικών βλαβών στο λαιμό και το κεφάλι, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το τμήμα Ασφάλειας της Τρίπολης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την σύλληψη του δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

