Με λαμπρότητα η ενθρόνιση του νέου μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου

Με μεγάλη λαμπρότητα και κάθε επισημότητα, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, πλειάδα άλλων αρχιερέων, αντιπροσωπείας από το Άγιο Όρος, εκπροσώπων στρατιωτικών αρχών, πολιτικών και πλήθος πιστών, τελέστηκε στον ιερό καθεδρικό ναό Της του Θεού Σοφίας, η ενθρόνιση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου.

Στον μεγάλο ενθρονιστήριο λόγο του, ο νέος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος επέλεξε να ξεκινήσει με στίχους από το ποίημα του Γιώργου Σεφέρη «Ένας γέροντας στην ακροποταμιά».

«Δε θέλω τίποτε άλλο παρά να μιλήσω απλά, να μου δοθεί ετούτη η χάρη. Γιατί και το τραγούδι το φορτώσαμε με τόσες μουσικές που σιγά σιγά βουλιάζει και την τέχνη μας τη στολίσαμε τόσο πολύ που φαγώθηκε από τα μαλάματα το πρόσωπό της κι είναι καιρός να πούμε τα λιγοστά μας λόγια», είπε συγκεκριμένα.

Ο νέος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης απευθυνόμενος στους νέους και τις νέες που διψούν για ζωή, τους μίλησε με στίχους από το τραγούδι Δίψα του Νίκου Πορτοκάλογλου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι οι φίλοι, τα ξενύχτια, τσιγάρα, ποτά, οι μουσικές, οι μουσικές γύρω απ' την ίδια φωτιά. Παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούργια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι αυτή η δίψα για ζωή που μας κρατά ζωντανούς. Φίλες και φίλοι, νέοι και νέες, παρά τους χαλασμούς των καιρών, παρά τους πειρασμούς της ιστορίας, η δίψα και η ελπίδα για καθαρό ουρανό, γι' αυτόν τον καθαρό αέρα της αληθινής ζωής, που αυτός ο κάποιος που σου γνέφει απ' το λιμάνι μακριά, δεν είναι άλλος από τον Χριστό που μας καλεί όλους στο λιμάνι της εκκλησίας, για να νικήσουμε την παγωμένη μοναξιά, μέσα από τη ζεστασιά της αγάπης και της αληθινής κοινωνίας».

«Θέλω να σας γνωρίσω. Στη γνωριμία μας αυτή ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι της τοπικής εκκλησίας, με τους οποίους οφείλουμε να παραμένουμε ενωμένοι όπως οι χορδές με την κιθάρα», σημείωσε. Ιδιαίτερα συγκινημένος είπε: «Τούτη την τρισευλόγητη ώρα κατα την οποία σας ανοίγω την καρδιά μου, θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που με συντροφεύετε στην είσοδο και εγκαθίδρυση μου στην Τοπική Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Να προσεύχεστε για μένα και να είστε σίγουροι πως και εγώ το ίδιο πράττω για εσάς».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ως τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, επισήμανε πως η εκλογή του ως νέος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης «ήταν μια δύσκολη απόφαση, δεν είχε κριτήρια μόνο ηλικιακά, αλλά βαθύτερα και ουσιαστικότερα, κυρίως θεολογικά», ανάφερε και τόνισε πως μέσα από τη συνεργασία που είχαν μεταξύ τους, εκτίμησε «το ήθος και εκκλησιαστικό του φρόνημα, τη θεολογική σκέψη του, την παιδεία και τον προβληματισμό».

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, ως αναπληρωτής τοποτηρητής, επέδωσε στον νέο μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης, την ποιμαντορική ράβδο ευθύνης, για το νέο του ξεκίνημα. Εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου ήταν ο μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, ως πνευματικός πατέρας, του έδωσε ακόμη μια ευχή για το νέο του ξεκίνημα, ενώ ο πρώην μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 'Ανθιμος βρισκόταν από νωρίς στον ναό της Του Θεού Σοφίας και στάθηκε στο πλάι του νέου μητροπολίτη.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης, ο οποίος μετέφερε τον χαιρετισμό του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και τη δέσμευση του για στενή συνεργασία μαζί τον νέο μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε στην υπογεννητικότητα και τη συμπόρευση που πρέπει να έχει η πολιτεία και η εκκλησία. «Ο ρόλος πολιτείας και εκκλησίας διακριτός, αλλά χωρίς μία συμπόρευση σε μια σειρά ζητημάτων η πολιτεία είναι φτωχότερη και οι στόχοι αδύνατον να επιτευχθούν», είπε και του ευχήθηκε «αποτελεσματική και επιτυχή ποιμαντορική πορεία στο έργο που αναλαμβάνει, και είναι βαρύ και δύσκολο».

«Παναγιώτατε, από σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εγώ προσωπικά βρισκόμαστε στη διάθεσή σας, με αληθινά και βαθιά αισθήματα εκτίμησης. Για το καλό της Θεσσαλονίκης, για το καλό της Μακεδονίας, για την πατρίδα μας και όλους τους συμπολίτες μας. Καλώς ήρθατε», σημείωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας καλωσόρισε στη Θεσσαλονίκη τον Παναγιώτατο και του ευχήθηκε από τα βάθη της καρδιάς του «ο τριαδικός Θεός να σας χαριτώνει και να σας δίνει δύναμη να σταθείτε άξιος των Αγίων και των σπουδαίων προκατόχων σας. Να σταθείτε άξιος της εκκλησίας των Θεσσαλονικέων. Το έργο σας σε αυτή την ιστορική μητρόπολη να είναι θεοφιλές και η ποιμαντορία σας φιλόθεη, όπως το όνομά σας δηλώνει».

Στην τελετή ενθρόνισης του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου παρευρέθηκαν επίσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Μακεδονίας - Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωποι κομμάτων και βουλευτές.

Συλλειτουργοί του νέου μητροπολίτη Θεσσαλονίκης από τη Χαλκίδα, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα αλλά και εκατοντάδες πιστοί που παραβρέθηκαν στην τελετή ενθρόνισης, πολλοί από αυτούς που τον γνωρίζουν από τα παιδικά του χρόνια και τη μετέπειτα πορεία του, αναφώνησαν «Αξιος».

Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή στις 7 π.μ., με την ακολουθία του όρθρου και το αρχιερατικό συλλείτουργο στον προσκυνηματικό ναό του Αγίου Δημητρίου του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, ο μητροπολίτης θα δεχθεί τις ευχές κλήρου και λαού, στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου.

Σημειώνεται πως η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί πλήρως στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

