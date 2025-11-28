Τις αγωνιώδεις στιγμές που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι έχει καταγράψει βίντεο.



Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη μία τα ξημερώματα σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Οίτης, και σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ καθώς όλοι οι ένοικοι βρίσκονταν στα σπίτια τους. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και όλο το ακίνητο «πνίγηκε» στον καπνό, με κάποιους ένοικους να εγκλωβίζονται στα διαμερίσματά τους και να βγαίνουν στα μπαλκόνια για να πάρουν αέρα. Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ κλήθηκε και ειδικό κλιμακοφόρο.



