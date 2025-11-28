Του Μάκη Συνοδινού

Ακόμη και τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ σόκαρε η 14χρονη η οποία σε ένα κομμάτι εφημερίδα μέσα σε μια σακούλα είχε το έμβρυο που απέβαλε, περίπου 1,5 μηνών.

Με δάκρυα στα μάτια υποστήριξε πως απέβαλε λόγω του άγριου ξυλοδαρμού που υπέστη από την ίδια της τη μητέρα, η οποία συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr η 14χρονη η οποία έχει υποστεί σοκ και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στο Παίδων φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε, η μητέρα μου (…αναφέρει το όνομα της) με τραβούσε από τα μαλλιά και φώναζε, την παρακαλούσα να σταματήσει αλλά αυτή συνέχιζε. Μετά όπως έπεσα κάτω άρχισε να με γρονθοκοπεί με δύναμη στην κοιλιά. Την εκλιπαρούσα να σταματήσει, της φώναζα πως είμαι έγκυος αλλά μάταια. Οταν σταμάτησε αιμορραγούσα, πήγα στην τουαλέτα και απέβαλα σε ένα κομμάτι χαρτί».

Πηγή: skai.gr

