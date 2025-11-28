Προφυλακιστέα η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της - Άλλαξε στάση και δήλωσε αθώα

Την προφυλάκιση της 46χρονης που φέρεται να δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, στις 31 Οκτωβρίου, αποφάσισαν ανακρίτρια και εισαγγελέας, καθώς δεν πείσθηκαν από τους ισχυρισμούς της κατηγορουμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και η 46χρονη αρχικά είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς την πράξη της, ενώπιον του εισαγγελέα και της ανακρίτριας σήμερα ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται τίποτα από τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, και αλλάζοντας την αρχική στάση της δήλωσε αθώα.

Ωστόσο, τα λεγόμενά της δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια, οι οποίοι διέταξαν την προφυλάκισή της.

Τόσο κατά τη μεταγωγή της, όσο και κατά την έξοδό της, αποδοκιμάστηκε από συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τα δικαστήρια Πειραιά και φυγαδεύτηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

