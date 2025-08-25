Μάχη κατά της πειρατείας: Για πρώτη φορά και πελάτες στο στόχαστρο των Αρχών

Του Βασίλη Κουφόπουλου

Νέες καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στην πολύκροτη υπόθεση συνδρομητικής πειρατείας στην Άρτα ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη «μάχη» για την πάταξη των πειρατών! Ο πρώην διαιτητής της Α' Εθνικής, που φέρεται να είχε στήσει δίκτυο παράνομων συνδέσεων, δεν είναι πλέον ο μόνος στο στόχαστρο. Με εντολή εισαγγελέα, μέσα στο Αύγουστο, οι περίπου 200 από τους πελάτες - τελικούς χρήστες του καλούνται για εξηγήσεις στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Αρχές στρέφουν μαζικά το βλέμμα και στους τελικούς χρήστες, στέλνοντας το μήνυμα ότι «κανείς δεν θα μένει πλέον στο απυρόβλητο». Αυτό έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πελατολόγιο και οι διώξεις θα επεκταθούν σε εκατοντάδες ακόμα τελικούς χρήστες, εν αναμονή και των επιπλέον ψηφιακών πελατολογίων και άλλων σημαντικών ευρημάτων από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται σαρωτικοί έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που προβάλλουν αθλητικά γεγονότα χωρίς νόμιμες εμπορικές άδειες. Καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια μπαίνουν στο μικροσκόπιο, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με τσουχτερά πρόστιμα και σοβαρές ποινικές κυρώσεις.

«Δεν είναι δίκαιο κάποιοι να πληρώνουν κανονικά και άλλοι να κάνουν παιχνίδι με παράνομες συνδέσεις» δήλωσε χαρακτηριστικά στέλεχος της αγοράς, τονίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλεί η πειρατεία.

Κυνηγητό και στα torrent

Στο στόχαστρο βρίσκονται και τα παράνομα torrent sites. Οι Αρχές χρησιμοποιούν πλέον εξειδικευμένα τεχνολογικά εργαλεία για να εντοπίζουν και να κατεβάζουν σε χρόνο-ρεκόρ τις πειρατικές πλατφόρμες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι εντοπίζονται και οι ίδιοι οι χρήστες: όχι μόνο όσοι κατεβάζουν πειρατικό περιεχόμενο, αλλά και όσοι το διαμοιράζουν σε άλλους. «Ο καθένας που νομίζει ότι με το “κατέβασμα” δεν εκτίθεται, κάνει λάθος. Η τεχνολογία μάς δείχνει και τους λήπτες και τους διαμοιραστές», αποκαλύπτει ανώτερη αστυνομική πηγή.

Τα πρόστιμα-φωτιά και οι ποινικές κυρώσεις

Σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις, προβλέπονται πλέον διοικητικά πρόστιμα σε βάρος των τελικών χρηστών για χρήση πειρατικού περιεχομένου, ύψους έως και 1.500 ευρώ για ιδιωτική χρήση και έως 3.000€ για δημόσια προβολή ενώ παράλληλα προβλέπεται ποινή φυλακίσεως έως 1 έτος και χρηματική ποινή 2.900 ευρώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.