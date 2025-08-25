Λογαριασμός
Σορός γυναίκας ανασύρθηκε από τη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε στις 07:30 χωρίς τις αισθήσεις της στην Πύλη Ε8 του λιμανιού και ανασύρθηκε από σκάφος του Λιμενικού

Λιμάνι Πειραιά

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας αγνώστων στοιχείων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε στις 07:30 χωρίς τις αισθήσεις της στην Πύλη Ε8 του λιμανιού.

Η σορός της ανασύρθηκε από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η γυναίκα υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 50 ετών.

Προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, ενώ στο πτώμα θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

