«Ακριβή» η πειρατεία: Πότε διπλασιάζονται τα πρόστιμα -Ποινικό αδίκημα και για τους χρήστες

Από τις 4 Αυγούστου το καθεστώς αντιμετώπισης της πειρατείας του οπτικοακουστικού περιεχομένου άλλαξε οριστικά. Με την ΚΥΑ 358834 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και φέρει τις υπογραφές της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Γιώργου Κώτσηρα.

Η παράνομη θέαση και εκμετάλλευση των οπτικοακουστικών έργων ή εκπομπής ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ή γεγονότων εθνικής εμβέλεια, ή διεθνούς τηλεθέασης, που μεταδίδονται στο διαδίκτυο ταυτόχρονα με τη διενέργεια τους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται από υπηρεσίας οπτικοακουστικών έργων, συνιστούν ποινικό αδίκημα που συνοδεύεται από συλλήψεις, διοικητικά πρόστιμα και καταδίκες.

Η ΚΥΑ ορίζει πως η παράνομη πρόσβαση των χρηστών σε προστατευόμενο περιεχόμενο καθίσταται ξεκάθαρα ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.900 ευρώ, ενώ η ποινική διαδικασία επιταχύνεται.

Προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου στον τελικό χρήστη πειρατικής συνδρομής, 750 ευρώ για τον τελικό χρήστη, 1.500 ευρώ για τους πειρατικούς ακτιβιστές και 5.000 ευρώ όταν υπάρχει παράνομη εμπορική δραστηριότητα. Σε περίπτωση υποτροπής τα διοικητικά πρόστιμα διπλασιάζονται σε 1.500 ευρώ, 3.000 ευρώ και 10.000 ευρώ. Το αξιόποινο εξαλείφεται όταν ο παραβάτης καταβάλει το διπλάσιο του προστίμου.

Με την επιβολή των προστίμων και στον τελικό χρήστη η πειρατεία γίνεται και ακριβή και ιδιαίτερα επικίνδυνη περιπέτεια, καθώς τα γεγονότα έδειξαν πως σε αυτές τις περιπτώσεις ο νόμος εφαρμόζεται από την ΕΛΑΣ που πραγματοποιεί συλλήψεις και τα δικαστήρια καταδικάζουν όσους πιάστηκαν να παρανομούν.

Η πειρατεία που κάποτε φάνταζε ως «ελκυστική» πλέον δεν είναι. Οι συνέπειες που προκαλεί είναι πολύ μεγάλες. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών για λογαριασμό της Εταιρίας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων, η συνολική ετήσια επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας από την οπτικοακουστική πειρατεία, εκτιμάται σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ.

Στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου οι συνέπειες είναι σημαντικές, καθώς οι απώλειες των συνδρομητικών πλατφορμών μεταφέρονται στις ομάδες οι οποίες με τη σειρά τους δεν μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις που αντιστοιχούν στο ελληνικό αθλητισμό.

Και στο χώρο του πολιτισμού, η ζημία που προκαλεί στον τηλεοπτικό κλάδο έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες παραγωγές ταινιών και σειρών και χαμηλότερες αμοιβές για τους συντελεστές. Κοινώς επηρεάζει τους πάντες η πειρατείας, εκτός από εκείνους που την ελέγχουν και συγκεντρώνουν μαύρο χρήμα από τις παράνομες συνδρομές που το διοχετεύουν ακόμη σε πιο σκοτεινές δραστηριότητες.

Εκτιμάται ότι οι θέσεις εργασίας που χάνονται κάθε χρόνο ξεπερνούν ακόμη και τις 5.000 στο σύνολο οικονομίας. Οι απώλειες φόρων από τη συνδρομητική τηλεόραση (ΦΠΑ, ειδικό τέλος 10%) υπολογίζονται σε έως και 59 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ οι απώλειες για την εγχώρια νόμιμη αγορά ανέρχονται σε έως και 162 εκατ. ευρώ ετησίως.

