Σε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που εξελίσσεται το τελευταίο 24ωρο στην Ήπειρο σε Άρτα και τη Φιλιππιάδα, οι Αρχές κατάφεραν να εξαρθρώσουν κύκλωμα που παρείχε παράνομη πρόσβαση σε συνδρομητικές τηλεοπτικές υπηρεσίες.

Την προανάκριση φαίνεται να την έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Άρτας, μετά από πολύμηνη έρευνα και μάλιστα φαίνεται στην υπόθεση να εμπλέκονται και πολλά άλλα άτομα που τώρα θα διερευνηθούν.

Τουλάχιστον 3 συλλήψεις - Ανάμεσά τους και γνωστός επιχειρηματίας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 3 ημεδαποί και στο επίκεντρο της επιχείρησης βρίσκεται γνωστός επιχειρηματίας της Άρτας, με έντονη δραστηριότητα μεταξύ άλλων και στο χώρο του ποδοσφαίρου, της εστίασης και της διαιτησίας.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο συνελήφθη και οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνουν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβίαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πελάτες σε Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και αποθηκευτικά μέσα, εντοπίστηκε εκτενής λίστα μεγάλου αριθμού τελικών χρηστών από όλη την Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι συνδέονταν στο παράνομο δίκτυο IPTV για να παρακολουθούν αθλητικά και ψυχαγωγικά προγράμματα χωρίς να καταβάλλουν τη νόμιμη συνδρομή.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει στο προσκήνιο μια νέα πραγματικότητα και για τους τελικούς χρήστες. Βάσει της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, οι παράνομοι συνδρομητές που βρέθηκαν σε αυτή την επιχείρηση, αντιμετωπίζουν πλέον διοικητικά πρόστιμα ύψους 750 ευρώ, πέραν των ποινικών συνεπειών. Ακόμη πιο σοβαρή είναι η κατάσταση για τις επιχειρήσεις που έκαναν εμπορική χρήση των παράνομων υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.

«Μαύρισαν» ξαφνικά οι οθόνες σε δεκάδες καφετέριες και εστιατόρια

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αναφέρεται ότι υπάρχει αναστάτωση και μάλιστα σε δεκάδες καφετέριες και εστιατόρια διαπιστώθηκε ότι «μαύρισαν» ξαφνικά οι τηλεοπτικές οθόνες, φανερώνοντας την πραγματική έκταση του πελατολογίου του κυκλώματος. Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές ακούγεται ότι θα συνοδευτούν με καταιγισμό προστίμων, τα οποία για επαγγελματική χρήση ξεκινούν από τα 1.500 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμα και σε 5.000 ευρώ, αναλόγως της βαρύτητας και της υποτροπής της παράβασης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Εξαρθρώθηκε ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας εγκληματική ομάδα, που είχαν συστήσει 2 ημεδαποί στην Άρτα, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Οι ημεδαποί συνελήφθησαν χθες (15-05-2025) το μεσημέρι στην Άρτα, ύστερα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και παραβάσεις των νομοθεσιών για την πνευματική ιδιοκτησία και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, οι συλληφθέντες, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022 και με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής, είχαν δημιουργήσει δίκτυο για την αναμετάδοση συνδρομητικών καναλιών χωρίς την έγκριση του αρμόδια φορέα που κατέχει την άδεια παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια.

Από το πολυπληθές πελατολόγιο που είχαν αναπτύξει και το οποίο έκανε χρήση των παράνομων υπηρεσιών τους έναντι αντιτίμου, έχουν ταυτοποιηθεί 176 πελάτες, που προέρχονται κυρίως από την Άρτα, αλλά και άλλες περιοχές της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Για τη διαχείριση του πελατολογίου τους, οι συλληφθέντες διατηρούσαν τον έλεγχο της συνδρομής του κάθε πελάτη, διακόπτοντας τη σύνδεσή του αν δεν εκπλήρωνε τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Η καταβολή της συνδρομής, γινόταν είτε με φυσικό τρόπο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρούν οι ημεδαποί, το οποίο χρησιμοποιούσαν και για τη διεξαγωγή των απαραίτητων τεχνικών ενεργειών του δικτύου τους, είτε με μεταφορά χρημάτων μέσω διαδικτύου.

Για την επικοινωνία τους με τους πελάτες, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις όταν αναφέρονταν σε τεχνικά θέματα και πληρωμές, ή πραγματοποιούσαν συνθηματικές αναπάντητες κλήσεις ώστε να επικοινωνούν στη συνέχεια μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο ημεδαπών συνεργών τους, που ήταν επιφορτισμένοι, κατά περίπτωση, με την είσπραξη των συνδρομών στο κατάστημά τους καθώς και με τεχνικά ζητήματα, εκ των οποίων συνελήφθη ο ένας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

9 αποκωδικοποιητές με ισάριθμα ασύρματα τηλεχειριστήρια,

κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή,

2 εξωτερικοί σκληροί δίσκοι,

6 φορητές μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB sticks),

4 κινητά τηλέφωνα,

τάμπλετ και

χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας ενώ η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας για την ταυτοποίηση και άλλων χρηστών συνεχίζεται.

