Μανούσος Μανουσάκης: Τα σίριαλ που σκηνοθέτη που άφησαν εποχή

Πανελλήνια θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Μανούσου Μανουσάκη, του σκηνοθέτη μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών που άφησαν εποχή.

Τα πρώτα του βήματα ως σκηνοθέτης τηλεοπτικών σειρών τα έκανε στα μέσα τις δεκαετίας του 1980, γνώρισε όμως την τεράστια επιτυχία με την ιδιωτική τηλεόραση από τις αρχές του 1990 μέχρι και πρόσφατα.

Οι απαγορευμένοι έρωτες του Μανούσου Μανουσάκη καθήλωναν του τηλεθεατές κάθε βράδυ.

Ψίθυροι Καρδιάς

Η τσιγγάνα Ερατώ (Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους) και ο μπαλαμός Αντώνης (απόστολος Γκλέτσος) έγραψαν τηλεοπτική ιστορία στους «Ψίθυρους Καρδιάς», με το κλασσικό πλέον, ομώνυμο τραγούδι της σειράς, ερμηνευμένο από τον Δημήτρη Μπάση, να συγκινεί ακόμα και σήμερα.

Η δραματική σειρά του 1997-1998, σε ένα 5-λεπτο εκτόξευσε τη θεαματικότητα στο μερίδιο-ρεκόρ του 76,7%!

Άγγιγμα Ψυχής

Το 1998-1999, ο ''αμαρτωλός'' έρωτας της νεαρής αγιογράφου Δέσποινας Απέργη (Θεοφανία Παπαθωμά) και του πατρός Ιωάννη Μεγαπάνου (Σταύρος Ζαλμάς) καθήλωνε σε κάθε επεισόδιο πάνω από 2 εκατομμύρια τηλεθεατές. Αποκορύφωμα σε τηλεθέαση αποτέλεσε το τελευταίο επεισόδιο που προσέγγισε το 68% και ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το τραγούδι στους τίτλους της σειράς ανήκει στον Γιώργο Χατζηνάσιο και το ερμήνευσε ο πρωτοεμφανιζόμενος τότε Μιχάλης Χατζηγιάννης, σημειώνοντας επίσης μεγάλη επιτυχία.

Μη μου λες αντίο

Η νεανική, δραματική ερωτική σειρά προβλήθηκε την τηλεοπτική περίοδο 2004-2005 και ήταν πολύ δημοφιλής. Ο έρωτας του μουσουλμάνου Μουράτ (Μέμος Μπεγνής) στην Κομοτηνή και της φοιτήτριας Χριστίνας (Θάλεια Ματίκα) – και ανάμεσά τους ο γοητευτικός φοιτητής Ιατρικής, σχέση της Χριστίνας από την Αθήνα (Γιάννης Τσιμιτσέλης) - ξεπερνούσε σε τηλεθέαση το 45%[1], ενώ στο τελευταίο επεισόδιο έφτασε στο εντυπωσιακό 62,4%.

Ο Κώστας Μακεδόνας ερμήνευε το τραγούδι των τίτλων, κάνοντάς το επιτυχία.

Από τις τελευταίες δραματικές τηλεοπτικές του δουλειές ήταν το Κόκκινο Ποτάμι, βασισμένη στο ομώνυμο ιστορικό μυθιστόρημα του Χάρη Τσιρκινίδη, με πραγματικά γεγονότα γύρω από την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η σειρά - μια από τις ακριβότερες παραγωγές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης - γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Στο πρώτο επεισόδιο σημείωσε τηλεθέαση 29,8% στο γενικό σύνολο και τα επόμενα επεισόδια ανέβηκε ακόμα περισσότερο.

«Το Δίχτυ»: Η τελευταία τηλεοπτική σειρά του Μανούσου Μανουσάκη που παίζει σήμερα

Η τελευταία τηλεοπτική δουλειά του Μανούσου Μανουσάκη ήταν «Το Δίχτυ» που ήδη προβάλλεται από την ΕΡΤ1. Πρόκειται για μια κοινωνική-αστυνομική σειρά, που αποτελείται από έξι αυτοτελείς ιστορίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.