Περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα στη Μεταμόρφωση, στη λεωφόρο Τατοΐου, ένα όχημα με 4 αγνώστους σταμάτησε έξω από την είσοδο καταστήματος με έπιπλα. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Τσελίκας, οι δράστες χρησιμοποίησαν σκάλα, ενώ με τροχό με μπαταρία έκοψαν το πάνω εξωτερικό σημείο του καταστήματος, όπου βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο, αγνώστου χρηματικού ποσού.

Κατά τη διαφυγή τους διασταυρώθηκαν με ένα όχημα ιδιωτικής εταιρείας security που έκανε περιπολία εκείνη την ώρα και οι δράστες άνοιξαν έναν πυροσβεστήρα ρίχνοντάς τον προς το μέρος τους για να κερδίσουν χρόνο και να φύγουν από το σημείο, εξαφανίζοντας τα ίχνη τους

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.