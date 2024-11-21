Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κιλκίς είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει σήμερα η δίκη του 45χρονου Νορβηγού, ο οποίος τον περασμένο Δεκέμβριο σκότωσε με μαχαίρι παλάμης 32χρονο αστυνομικό και τραυμάτισε τον επιστήθιο φίλο του, μετά από διαφωνία που προηγήθηκε για ασήμαντο λόγο, καθώς διασκέδαζαν σε μπαρ, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο 45χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, όπως ακριβώς δηλαδή ήταν η ποινική δίωξη για την οποία κλήθηκε να απολογηθεί στον 4ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Όπως περιγράφεται στο παραπεμπτικό βούλευμα, ο Νορβηγός κατηγορούμενος ενήργησε με πρόθεση και ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με τους δικαστές του Συμβουλίου να απορρίπτουν τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς ότι τελούσε σε κατάσταση μέθης ή πλήρους μέθης, όπως επίσης ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τους δύο παθόντες κι ακολούθησε πάλη μαζί τους. Αξιολογώντας, δε, τα αποτελέσματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στην οποία υποβλήθηκε, κατόπιν αιτήματός του, το Συμβούλιο έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πλήρους άρσης ή -σημαντικά μειωμένου- καταλογισμού.

Το ιστορικό

Το φονικό συνέβη τα ξημερώματα της 28ης Δεκεμβρίου 2023 σε μπαρ που βρίσκεται στην οδό Κατσιμίδη (δίπλα από την έδρα των ΜΑΤ Θεσσαλονίκης), όπου διασκέδαζε ο 32χρονος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. (εκτός υπηρεσίας) με φίλους του. Ανάμεσα στα άτομα της παρέας ήταν ο επιστήθιος φίλος του, 33 ετών σήμερα, που για κάποιο άσχετο και ασήμαντο θέμα διαφώνησε με τον Νορβηγό, θαμώνα του ίδιου μαγαζιού. Ο φίλος ζήτησε από τον 45χρονο να σταματήσει απευθύνοντάς του αυτολεξεί τη φράση «αρκετά, τι θέλεις να οδηγηθούμε σε καβγά;», καθώς η κατάσταση φαινόταν να είχε φθάσει σε οριακό σημείο.

Τότε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο κατηγορούμενος τράβηξε ένα μαχαίρι παλάμης τύπου «Push Dagger» με μαύρη λαβή, συνολικού μήκους 14 εκατοστών και με λάμα μήκους 7 εκατοστών, που έφερε στη ζώνη του παντελονιού του, πλήττοντας με αυτό τον 33χρονο φίλο στην πρόσθια άνω επιφάνεια του αριστερού μηρού και στην πρόσθια θωρακική χώρα.

Κρατώντας το πόδι του και σε κατάσταση πανικού, ο τραυματίας άρχισε να φωνάζει την παρέα του, οπότε ο αστυνομικός, στην προσπάθειά του να μεσολαβήσει, πλησίασε και χτύπησε δύο φορές με γροθιά στο πρόσωπο τον κατηγορούμενο, ενώ άμεσα κατευθύνθηκε δίπλα στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ για να καλέσει σε βοήθεια. Επιστρέφοντας στο κατάστημα, όμως, ο άτυχος αστυνομικός δέχθηκε μαχαιριά από τον 45χρονο στην αριστερή τραχηλική χώρα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος αιμορραγώντας, να χάσει τις αισθήσεις του και εν τέλει τη ζωή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.