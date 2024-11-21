του Μάκη Συνοδινού

Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της Αμαλιάδας, καθώς σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι τοξικολογικές εξετάσεις του Παναγιωτάκη που στις 5 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή είναι «καθαρές».

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πριν από λίγες ημέρες ενημερώθηκε προφορικά το ΑΤ Ηλιδος το οποίο είχε τις έρευνες και με τη σειρά του ενημέρωσε το Ανθρωποκτονιών που έχει κληθεί να ξετυλίξει το κουβάρι της περίεργης αυτής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Τις επόμενες ημέρες το πόρισμα των τοξικολογικών αναμένεται να παραδοθεί και επίσημα στις Αρχές, αλλά να κοινοποιηθεί και στη μητέρα του μικρού Παναγιωτάκη. Με ενδιαφέρον αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων

Πηγή: skai.gr

