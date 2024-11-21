Θλίψη σε όλον τον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος σκηνοθέτης του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Μανούσος Μανουσάκης, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών το βράδυ της Τετάρτης ενώ νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα.

Με μια λιτή ανάρτησή της στα social media η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου αποχαιρετά τον «μαέστρο» της μικρής και μεγάλης οθόνης, εκφράζοντας τη μεγάλη θλίψη της για την απώλεια του Μανούσου Μανουσάκη.

Με μεγάλη θλίψη η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου αποχαιρετά τον Μανούσο Μανουσάκη, έναν από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες της ελληνικής τηλεόρασης και κινηματογράφου.



Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. pic.twitter.com/oDZCXBT0iQ — Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (@HellenicFilmAcd) November 20, 2024

Επίσης, για την απώλεια του Μανούσου Μανουσάκη πληροφορήθηκε και ο Λάκης Λαζόπουλος κατά την πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

«Πέθανε κι ο Μανούσος Μανουσάκης, είναι αλήθεια. Τώρα με ενημέρωσαν» ανέφερε ο δημοφιλής ηθοποιός, εισπράττοντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Ιδιαίτερα συγκινητικοί ήταν και οι αποχαιρετισμοί από τους ηθοποιούς Γιάννη Τσιμιτσέλη και Γιάννη Αϊβάζη, οι οποίοι με τη σειρά τους είχαν συνεργαστεί με τον μεγάλο σκηνοθέτη σε αγαπημένες επιτυχίες του παρελθόντος στην τηλεόραση.

