Ένας ανήλικος στην Κύπρο ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ως ο αποστολέας των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που απεστάλησαν την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2024 και αναφέρονταν σε δήθεν τοποθέτηση εκρηκτικών σε κάθε αερολιμένα της Ελλάδας.

Εις βάρος του ανήλικου σχηματίσθηκε δικογραφία για απειλή τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, ενώ σε βάρος των γονέων του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μετά από κατεπείγουσα έρευνα, εντοπίστηκαν τα ηλεκτρονικά ίχνη του χρήστη στην Κύπρο, ενώ σε συνεργασία με τις κυπριακές Αρχές, αξιοποιώντας διαύλους επικοινωνίας της Europol και της Eurojust, μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας, ταυτοποιήθηκε ο ανήλικος ως ο αποστολέας των ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και το σπίτι στο οποίο διαμένει με τους γονείς του, όπου, από τις έρευνες που πραγματοποίησαν οι κυπριακές Αρχές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό, τάμπλετ, μόντεμ και ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.