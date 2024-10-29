Πλημμύρες στη Μάνδρα: Ποινές φυλάκισης από 14-18 μήνες με τριετή αναστολή

Της Ελενας Γάλαρη

Σε ποινή φυλάκισης από 14-18 μήνες καταδικάστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που κρίθηκαν σήμερα ένοχοι για το αδίκημα της πρόκλησης πλημμύρας στη Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 25 άνθρωποι.

Οι δικαστές έκριναν ενόχους την τότε δήμαρχο Μάνδρας, την υπάλληλο της περιφέρειας υπεύθυνης για την αστυνόμευση των ρεμάτων και τον τότε προϊστάμενο της πολεοδομίας Ελευσίνας που είχε δικαιοδοσία και στη Μάνδρα.

Συγκεκριμένα, οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων επέβαλαν στην πρώην δήμαρχο φυλάκιση 14 μηνών και στους άλλους δύο κατηγορουμένους φυλάκιση 18 μηνών.

Και στους τρεις κατηγορούμενους δόθηκε τριετή αναστολή.

Το δικαστήριο απάλλαξε τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, σωματικές βλάβες, παράβαση καθήκοντος, πρόκληση πλημμύρας κατ’εξακολούθηση και παραβίαση κανόνων οικοδόμησης.

Αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων

Σε γραπτή δήλωση οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων Αθανάσιος Οικονόμου, Αθανάσιος Καβουρίνος, Κωνσταντίνος Φούσας και Δημήτριος Σκύφτας, ανέφεραν:

«Το Τριμέλες Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών ανακοίνωσε την απόφασή του για την πλημμύρα της Μάνδρας το 2017 που θρηνήσαμε 25 θύματα απεφάνθη σήμερα ότι δεν υπάρχει καμία ποινική ευθύνη για τους τραγικούς θανάτους αλλά μόνο για την πρόκληση πλημμύρας τοπικά, όπως ακριβώς συνέβη και πριν 10 μέρες στη δίκη για το πλημμυρικό φαινόμενο του Ιανού στη Λάρισα.

Οι θάνατοι των ανθρώπων στην Μανδρα δεν ήταν ατύχημα ούτε «η κακιά στιγμή».

Οι συγγενείς των θυμάτων, μη σύμφωνοι με τη δικαστική απόφαση, θα εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα προκειμένου να ανατρέψουν τη λανθασμένη κι άδικη αυτή απόφαση ώστε να δικαιωθούν οι ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν».

