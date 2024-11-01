Ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 42χρονη η οποία κατηγορείται ότι χτύπησε την πεθερά της, την κλείδωσε στο σπίτι κι άρπαξε την τραπεζική της κάρτα. Την ίδια ώρα, η 74χρονη παθούσα συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές, καθώς προέκυψε ότι ήταν φυγόποινη αφού εκκρεμούσε εις βάρος της ποινή καθείρξεως 5 ετών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 42χρονη νύφη, που διώκεται για ληστεία, παράνομη κατακράτηση και ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών. Κατά πληροφορίες, υποστήριξε ότι ουδέποτε άσκησε βία ούτε διέπραξε ληστεία. «Έχω ούτως ή άλλως πρόσβαση στην τραπεζική κάρτα επειδή η πεθερά μου μας συντηρεί οικονομικά», φέρεται να απολογήθηκε η ίδια. Μέσω, δε, του συνηγόρου υπερασπίσεως, υπέβαλε αίτημα να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν ομόφωνα να την αφήσουν ελεύθερη υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια της καταγγελίας για το επίδικο περιστατικό (η αστυνομία ενημερώθηκε από το νοσοκομείο όπου απευθύνθηκε η 74χρονη για την παροχή των πρώτων βοηθειών) προέκυψε ότι εις βάρος της ηλικιωμένης εκκρεμούσε παλιότερη ποινή από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή καθείρξεως 5 ετών. Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη και εκδόθηκε το φυλακιστήριό της για να εκτίσει την παραπάνω ποινή.

Νύφη και πεθερά, γεωργιανής καταγωγής, ζούσαν μαζί με το 9χρονο τέκνο της πρώτης και εγγόνι της δεύτερης, ενώ ο πατέρας του παιδιού έχει αποβιώσει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.