Της Έλενας Γαλάρη

Την ενοχή τριών εκ των συνολικά οκτώ κατηγορουμένων μόνο για το αδίκημα της πρόκλησης πλημμύρας και την αθώωση όλων για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως, αποφάσισαν οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για τις φονικές πλημμύρες στην Μάνδρα τον Νοέμβριο του 2017, που κόστισαν τη ζωή σε 25 πολίτες.

Οι δικαστές έκριναν ενόχους την τότε δήμαρχο Μάνδρας, την υπάλληλο της περιφέρειας υπεύθυνης για την αστυνόμευση των ρεμάτων και τον τότε προϊστάμενο της πολεοδομίας Ελευσίνας που είχε δικαιοδοσία και στη Μάνδρα.

Επί δύο ώρες η πρόεδρος εκφωνούσε το σκεπτικό του δικαστηρίου «για να γνωρίζουν τα θύματα γιατί οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν και οι κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι, γιατί καταδικάστηκαν».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου έκανε λόγο για μια ανοχύρωτη πόλη η οποία υπήρξε έρμαιο μιας φυσικής καταστροφής, της βροχόπτωσης που ήταν η βασική αιτία του φαινομένου.

«Η Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όφειλαν να ενημερώσουν νωρίτερα τους πολίτες για τη νεροποντή που αναμενόταν»

Το δικαστήριο απάλλαξε τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, σωματικές βλάβες, παράβαση καθήκοντος, πρόκληση πλημμύρας κατ’εξακολούθηση και παραβίαση κανόνων οικοδόμησης.

Αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων

Σε γραπτή δήλωση οι δικηγόροι των οικογενειών των θυμάτων Αθανάσιος Οικονόμου, Αθανάσιος Καβουρίνος, Κωνσταντίνος Φούσας και Δημήτριος Σκύφτας, ανέφεραν:

«Το Τριμέλες Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών ανακοίνωσε την απόφασή του για την πλημμύρα της Μάνδρας το 2017 που θρηνήσαμε 25 θύματα απεφάνθη σήμερα ότι δεν υπάρχει καμία ποινική ευθύνη για τους τραγικούς θανάτους αλλά μόνο για την πρόκληση πλημμύρας τοπικά, όπως ακριβώς συνέβη και πριν 10 μέρες στη δίκη για το πλημμυρικό φαινόμενο του Ιανού στη Λάρισα.

Οι θάνατοι των ανθρώπων στην Μανδρα δεν ήταν ατύχημα ούτε «η κακιά στιγμή».

Οι συγγενείς των θυμάτων, μη σύμφωνοι με τη δικαστική απόφαση, θα εξαντλήσουν κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα προκειμένου να ανατρέψουν τη λανθασμένη κι άδικη αυτή απόφαση ώστε να δικαιωθούν οι ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν».

Πηγή: skai.gr

