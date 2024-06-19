Μαίνεται με διάσπαρτες εστίες η φωτιά στην Αργολίδα

Διάσπαρτες εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Δάρδιζα της Αργολίδας, οι οποίες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Μάλιστα, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αναμένεται να δώσουν ολονύχτια μάχη, προκειμένου να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Γιάννης Μαντζούνης, «υπάρχουν ακόμα μικρές εστίες και δυστυχώς ο αέρας συνεχίζεται, για αυτόν ακριβώς το λόγο Περιφέρεια και Δήμος Ερμιονίδας είμαστε σε επιφυλακή και συνδράμουμε το έργο της Πυροσβεστικής».

Επίσης, όπως πρόσθεσε ο αντιπεριφερειάρχης, «μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ζημιές σε δύο σπίτια στην περιοχή της Δάρδιζας, ζημιές σε αυλές σπιτιών, αλλά και σε αποθήκες».

Παράλληλα, τόνισε ότι και «η αυριανή ημέρα προβλέπεται δύσκολη, λόγω των μετεωρολογικών προγνώσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.