Η Βρετανική Επιτροπή για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα (BCRPM) προχώρησε σε μία παρέμβαση ενόψει των εκλογών ώστε οι υποψήφιοι να εντάξουν στο πρόγραμμα τους το δίκαιο αίτημα για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η επιστολή, που ζητά από τους υποψηφίους βουλευτές να υποστηρίξουν την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχει αποσταλεί σε περισσότερους από 600 μέλη και φίλους της BCRPM ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να τη στείλουν στους πολιτικούς της περιφέρειας τους.

Επιπλέον, η επιστολή έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της BCRPM ώστε όποιος θέλει να τη χρησιμοποιήσει είτε αυτούσια είτε να την τροποποιήσει ανάλογα με το κόμμα που προτιμά.

Με αφορμή την εκστρατεία των γενικών εκλογών για το πάγιο ελληνικό αίτημα στους υποψήφιους βουλευτές ο καθηγητής του πανεπιστημίου Κέμπριτζ Πολ Κάρτλιτζ αντιπρόεδρος της BCRPM δήλωσε στην ΕΡΤ:

«Το ζήτημα των Μαρμάρων του Παρθενώνα δεν είναι απλώς μια σκονισμένη υποσημείωση της αρχαίας ιστορίας – αλλά μια καυτή σύγχρονη διπλωματική και πολιτιστική υπόθεση. Δεν διακυβεύεται τίποτα λιγότερο από την ιστορία – και τη φήμη – της Δύσης. Σας προτρέπουμε να κάνετε ό,τι μπορείτε για να επιστρέψουν τα Μάρμαρα το συντομότερο δυνατό εκεί όπου πραγματικά ανήκουν».

Ενώ προσθέτει: «Το Βρετανικό Μουσείο ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές αρχές για την επιστροφή των Μαρμάρων στην Αθήνα. Η συντηρητική κυβέρνηση θα μετανιώσει για την αδυναμία της να κάνει την τελική χειρονομία της απελευθέρωσης των Μαρμάρων, μια χειρονομία που υποστηρίζεται πλέον από το βρετανικό κοινό.

Εναπόκειται στην επερχόμενη κυβέρνηση των Εργατικών να κάνει το σωστό – να ολοκληρώσει τη διαδικασία, να γιορτάσει την επιστροφή των Μαρμάρων και να εδραιώσει τη φιλία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.