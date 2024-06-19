Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε περίπου στις 6 το απόγευμα, η φωτιά που ξέσπασε στα όρια του χωριού Γαύριανη, στα ορεινά του Αλμυρού και προκάλεσε τη μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσω της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με το magnesianews.

O δήμαρχος Αλμυρού αποφάσισε νωρίτερα την εκκένωση του χωριού, όπως και η Πολιτική Προστασία καθώς οι φλόγες ήταν πολύ κοντά στις κατοικίες.

Η φωτιά ξέσπασε στις 4 το απόγευμα, σε δάσος, τα πρώτα οχήματα και πυροσβέστες του Κλιμακίου Δρυμώνα έφτασαν στις 16.15 και ρίχτηκαν στη μάχη με τις φλόγες, ενώ σταδιακά στην περιοχή έφτασαν και επιχείρησαν 50 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ευτυχώς, η φορά του αέρα άλλαξε κάποια στιγμή και τα εναέρια μέσα με τις επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να τη θέσουν υπό μερικό έλεγχο δύο ώρες μετά, αφού έκαψε δάσος περίπου 10 στρεμμάτων.

Αν και η φωτιά έχει σβήσει, στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, γιατί υπάρχει φόβος αναζωπύρωσης, ενώ οι κάτοικοι επιστρέφουν στο χωριό με λεωφορεία του Δήμου.

Πηγή: skai.gr

