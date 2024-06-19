Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Απόστολου Λύτρα με τις δικαστικές Αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψης και τον ίδιο να παρουσιάζεται στη συνέχεια αυτοβούλως το απόγευμα της Τετάρτης στο αστυνομικό τμήμα Παλλήνης, την ίδια στιγμή που, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στις 26 Ιουνίου είναι προγραμματισμένο να βγουν σε πλειστηριασμό μία μεζονέτα στο Χαλάνδρι και μία θέση πάρκινγκ, που του ανήκουν.

«Έχω κάνει λάθος, θα πληρώσω για το λάθος μου» επανέλαβε σε δηλώσεις του ο ίδιος έξω από το αστυνομικό τμήμα Παλλήνης.

«Έχω κάνει λάθος, θα πληρώσω για το λάθος μου αλλά νομίζω τώρα ότι από ένα σημείο και μετά φτάνουμε στην υπερβολή. Είναι δεδομένο ότι φταίω, μακάρι να γύριζα το χρόνο πίσω, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ κάποιο αντίστοιχο περιστατικό, το λέει και η ίδια. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι υπάρχουν και τρία παιδιά. Δεν περιμένω από τους δημοσιογράφους επειδή ξέρω πολύ καλά το παιχνίδι αυτό να τα σεβαστείτε. Τουλάχιστον οι δικοί μου άνθρωποι που θα με ακούσουν. Δεν είναι οικογενειακή ευθύνη, η ευθύνη είναι δική μου» ανάφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Λύτρας.

Οι περιοριστικοί όροι που του είχαν επιβληθεί, όταν απολογήθηκε για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του Σοφίας Πολυζωγοπούλου, δεν υπάρχουν πια, έχουν αντικατασταθεί με προσωρινή κράτηση.

Ο Απόστολος Λύτρας αναμένεται να παρουσιαστεί το πρωί της Πέμπτης στην Ευελπίδων, στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών και στη συνέχεια να προφυλακιστεί και να του απαγγελθεί κατηγορία.

Η αντικατάσταση των περιοριστικών όρων με προσωρινή κράτηση που ζητήθηκε από το θύμα του ξυλοδαρμού μέσω του δικηγόρου της Θέμη Σοφού από την ανακρίτρια, έγινε δεκτή καθώς το βράδυ της Τρίτης υπήρξε επεισοδιακή επίσκεψη συγγενικών προσώπων και συνεργάτη του Απόστολου Λύτρα στο σπίτι όπου διαμένει και απειλές σε βάρος της συζύγου του.

«Αμέσως πάτησα το μπουτόν πανικού που μου έχει χορηγηθεί από την αστυνομία. Άνοιξα την εσωτερική πόρτα του σαλονιού του ζήτησα να φύγουν γιατί δεν είμαι καλά και να σεβαστούν την κατάσταση μου και να μείνει μόνο το παιδί. Η πρώην σύζυγος φώναζε "θα μπούμε μέσα και θα πάρουμε τα πράγματα του Αποστόλη". Ο δε συνεργάτης - δικηγόρος άρχισε να βλαστημάει με απειλητικό ύφος και εκφράσεις. Ταράχτηκα πάρα πολύ και λιποθύμησα», ανέφερε η Σοφία Πολυζωγοπούλου για τα χθεσινοβραδινά επεισόδια.

Ο αστυνομικός φρουρός που βρισκόταν στο σπίτι περιέγραψε τον διάλογο των δυο γυναικών όταν βρέθηκαν αντιμέτωπες: «Η Σοφία είπε απευθυνόμενη στην μεγαλύτερη κυρία "γιατί παίρνεις το μέρος του ενώ τα έχεις πάθει κι εσύ", ενώ βρισκόταν σε σοκ. Μου δήλωσε ότι θέλει να τους κάνει μήνυση και μετά από λίγο κατέρρευσε από την φόρτιση. Την σήκωσα στην αγκαλιά μου και την μετέφερα εντός της αυλής και της πρόσφερα με λίγο νερό».

Σημειώνεται ότι μετά την απολογία του για την βαριά κακοποίηση της συζύγου του, ανακρίτρια και εισαγγελέας είχαν επιβάλει περιοριστικούς όρους στον Απόστολο Λύτρα και τον είχαν αφήσει ελεύθερο. Οι περιοριστικοί όροι που παραβιάστηκαν και για τον λόγο αυτό αντικαταστάθηκαν με προφυλάκιση, την υποχρεωτική μετοίκηση από το κοινό τους σπίτι στον Γέρακα, απαγόρευση να πλησιάζει ή να απειλεί με οποιονδήποτε τρόπο το θύμα και υποχρέωση να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα θεραπείας για να μην επαναλάβει τη βίαιη συμπεριφορά του.

Όμως οι όροι αυτοί, που είχαν προκαλέσει την παρέμβαση της ηγεσίας της δικαιοσύνης (προέδρου και εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για έλεγχο της ανακρίτριας και του εισαγγελέα) παραβιάστηκαν πριν ακόμα περάσει ένα 48ωρο καθώς η πρώην σύζυγος του δράστη με δικηγόρο του γραφείου του και συγγενικό πρόσωπο μετέβησαν στο σπίτι του στον Γέρακα και χωρίς τη συναίνεση της Σοφίας Πολυζωγοπούλου που διαμένει εκεί βαριά τραυματισμένη, ζήτησαν τα ρούχα και χρήματα που είχε ο Απόστολος Λύτρας με τρόπο απειλητικό.

Επίσης, ο ίδιος κατά παράβαση των περιοριστικών όρων απέστειλε μήνυμα στο θύμα- σύζυγο του και την περιέλαβε σε ομάδα στο viber χωρίς τη συναίνεση της με σκοπό απειλητικά, όπως η ίδια ισχυρίζεται, να την αναγκάσει να δώσει χρήματα τα οποία ο ίδιος διατείνεται ότι είχε στο σπίτι του.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις η Σοφία Πολυζωγοπούλου ενεργοποίησε το κουμπί πανικού, κατέθεσε μήνυση κατά Λύτρα, της πρώην συζύγου του και ενός δικηγόρου και ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες του αυτοφώρου.

Η πρώην σύζυγος Λύτρα προσήλθε στις εισαγγελικές αρχές κατηγορούμενη για απειλή και παραβίαση της οικιακής ειρήνης παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο και πήρε προθεσμία να δικαστεί στις 27 Ιουνίου. Ωστόσο, ο Απόστολος Λύτρας παρέμεινε άφαντος και δεν συνελήφθη με την διαδικασία του Αυτοφώρου μέχρι που εκδόθηκε το ένταλμα για τη σύλληψη του και την προσωρινή του κράτηση.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι πέραν της παρέμβασης της ηγεσίας του Αρείου Πάγου για έλεγχο των ανακρίτριας και εισαγγελέα που τον άφησαν ελεύθερο, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με δεύτερη παραγγελία της έχει ζητήσει την άμεση επίσπευση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου σύντομα η υπόθεση αυτή να φθάσει το ακροατήριο.

Πηγή: skai.gr

