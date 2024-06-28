Την άρση απορρήτου των επικοινωνιών τού προσωρινά κρατούμενου για ενδοοικογενειακή βία ποινικολόγου Απόστολου Λύτρα ζητά, με υπόμνημα προς υποστήριξη της κατηγορίας που υπέβαλε στην 18η τακτική ανακρίτρια διά του συνηγόρου της Θέμη Σοφού, η σύζυγος του κατηγορούμενου, Σοφία Πολυζωγοπούλου.

Το αίτημα της παθούσας αφορά τον χρόνο από τον άγριο ξυλοδαρμό της, στις 16 Ιουνίου, έως τις 19 Ιουνίου, μία ημέρα μετά το περιστατικό με τη μετάβαση στο σπίτι της προσώπων από το στενό περιβάλλον του ποινικολόγου.

Στο υπόμνημα τονίζεται πως ο κατηγορούμενος εξέθεσε τη δικηγόρο σύζυγο του σε σοβαρότατο κίνδυνο ζωής με την επιλογή του να μην τη μεταφέρει κατευθείαν σε κλινική μετά τον ξυλοδαρμό, που έλαβε χώρα στα νότια προάστια, αλλά να την πάει πρώτα στο σπίτι τους στα βόρεια προάστια όπου την έβαλε να ξεπλυθεί και να αλλάξει ρούχα. Ακολούθως, σύμφωνα με το υπόμνημα, με άλλο όχημα, και όχι εκείνο εντός του οποίου τη χτύπησε, την πήγε στην κλινική.

Η κ. Πολυζωγοπούλου αναφέρει στο υπόμνημα πως αιτείται την άρση απορρήτου, όχι μόνο για να εντοπιστούν οι κλήσεις και τα μηνύματα του κατηγορουμένου προς την ίδια και τρίτα πρόσωπα, αλλά και προκειμένου να αποκαλυφθεί το πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησε ο ποινικολόγος καθ' οδόν προς την ιδιωτική κλινική.

«Κατά την πορεία προς την έξοδο της οικίας και ενώ είχα αλλάξει ρούχα και είχα ξεπλυθεί από τα αίματα, μπαίνουμε σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας μου και όχι σε αυτό εντός του οποίου έγινε ο βαρύτατος τραυματισμός μου και καθ'οδόν τον ακούω να μιλάει με κάποιον γνωστό του, λέγοντάς του: «έγινε μ...ία, έχω χτυπήσει άσχημα τη Σοφία, την πάω στην ... Ελπίζω να μη μπλέξω», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο υπόμνημα.

