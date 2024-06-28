Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Παθολογικά είναι τα αίτια θανάτου της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στις 11.25 το πρωί σε διαμέρισμα στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο Κερατσίνι.

Στην αστυνομία είχε σημάνει συναγερμός καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 38χρονη έφερε σημάδια στραγγαλισμού.

Η αστυνομία εξέτασε τον σύντροφό της, ωστόσο αργότερα διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είναι χρήστες τοξικών ουσιών.

Πηγή: skai.gr

