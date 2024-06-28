Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι την Παρασκευή σε αγροτοδασική έκταση, στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το νεκροταφείο στην περιοχή.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Επιχειρούν 29 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2024
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 29 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Πηγή: skai.gr
