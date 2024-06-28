Λογαριασμός
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Πεταλίδι Μεσσηνίας

Έσπευσαν πάνω απο 20 πυροσβέστες

UPDATE: 15:47
Πυροσβεστική

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι την Παρασκευή σε αγροτοδασική έκταση, στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το νεκροταφείο στην περιοχή.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 29 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

