Σπέτσες: Νεκρός 44χρονος Άγγλος

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στις Σπέτσες καθώς το πρωί εντοπίστηκε στην προβλήτα Τσαλδάρη στο Παλιό Λιμάνι η σορός ενός Άγγλου, ηλικίας περίπου 44 ετών.

Στο νησί διεξάγεται η ρέγκατα και ο άτυχος άνδρας πιστεύεται ότι συμμετείχε στον αγώνα ως πλήρωμα σε ιστιοπλοϊκό.

Η σορός του εντοπίστηκε από πλήρωμα διερχόμενου σκάφους και οι πρώτες πληροφορίες πως φέρει χτυπήματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 44χρονος έφερε κακώσεις στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού του και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού όπου διαπιστώθηκε ο θανάτός του.

Η σορός του αναμένεται το απόγευμα να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής.

Οι αρχές εξετάζουν εάν ο θάνατός του οφείλεται σε ατύχημα ή εάν πρόκειται για δολοφονική ενέργεια.

Ο Διεθνής Αγώνας Κλασσικών και Παραδοσιακών Σκαφών Σπετσών (Spetses Classic Yacht Regatta, SCYR) διεξάγεται από χθες στο νησί, μέχρι και τις 30 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

