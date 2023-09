Λυκαβηττός χωρίς αυτοκίνητο - Πώς μπορείτε να ανεβείτε στο Θέατρο για την αποψινή συναυλία Ελλάδα 11:03, 15.09.2023 linkedin

Η προσβασιμότητα, για τις ημέρες και ώρες που διοργανώνονται εκδηλώσεις στο θέατρο Λυκαβηττού θα είναι ελεύθερη για τους πεζούς και τα δίτροχα - Η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του θεάτρου θα επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, σε άτομα άνω των 60 ετών καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση