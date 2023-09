Λούτσα: Πυροβόλησαν τουλάχιστον 60 φορές με 3 όπλα - Συγκλονιστικές λεπτομέρειες από την άγρια δολοφονία των έξι Ελλάδα 21:17, 12.09.2023 linkedin

Τα θύματα φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας του αρχιμαφιόζου Μπαρίς Μπογιούν και να ήρθαν στην Ελλάδα προκειμένου να βρουν καταφύγιο για να αποφύγουν αντίποινα αντιπάλων - Εξετάζεται ένας 33χρονος που συνελήφθη στο Ελ. Βενιζέλος