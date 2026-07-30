Σημασία έχει το αποτέλεσμα σε αυτή τη χρονική περίοδο και αυτό το κατάφερε ο ανέτοιμος, αλλά αποφασιστικός Παναθηναϊκός. Παρά το ότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ με γκολ που αν υπήρχε VAR θα ακυρώνονταν - μάλλον - και τα δύο, κατάφερε και τις δύο φορές να ισοφαρίσει και τελικά να πάρει την πρόκριση για τη γ' προκριματική φάση του Conference League, όχι με δύο νίκες που είχε ζητήσει ο προπονητής του, αλλά με συνολικό σκορ 4-3 και μερικές καλές στιγμές και στα δύο ματς. Σίγουρα ενθαρρυντικό είναι το ότι τα νέα αποκτήματα φαίνεται να βοηθούν με το καλημέρα. Το πρώτο παιχνίδι με την επόμενη αντίπαλο της ομάδας του Νίστρουπ, την ΤΣΣΚΑ 1948, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς την Τρίτη 11 Αυγούστου στη Βουλγαρία.

Ο Γιάγκουσιτς στο 44’ με υπέροχο τελείωμα και ο Ραστόντερ ανοίγοντας λογαριασμό στο 85’ από την πρώτη ασίστ του Ντε Φράι μετά από βαθιά μπαλιά του Ταμπόρδα, πέτυχαν τα γκολ του Παναθηναϊκού.

Πώς ξεκίνησαν:

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε τους ίδιους 11 για να παρατάξει και στο ματς του ΟΑΚΑ μετά την Ουγγαρία. Έτσι, ο Πένια υπερασπίστηκε την εστία του Παναθηναϊκού, με τον Τουμπά να παίρνει τελικά τη θέση δίπλα στον Ντε Φράι στα στόπερ και τους Τσάπρα - Κυριακόπουλο στα άκρα των μετόπισθεν. Ο Καμαρά ήταν με τον Τσέριν στα χαφ, ο Γιάγκουσιτς μπροστά τους, ο Αντίνο και ο Ζαρουρί κάλυψαν τις πτέρυγες και ο Τετέι ήταν ο μοναδικός προωθημένος.

Για την Πάκσι, που εμφανίστηκε με τέσσερις αλλαγές συγκριτικά με το πρώτο ματς, ο Κόβατσιτς ήταν στην εστία, με τους Βας, Σάμπο και Ζέκε στα μετόπισθεν. Μπροστά στην αμυντική τριάδα τοποθετήθηκε η τετράδα των Γκιόρφι, Βίντερεκ, Παπ και Λαπού, ενώ, οι Πέτο και Χόρβαθ βοήθησαν τον Σάλαι επιθετικά.

Το ματς:

Η Πάκσι σίγουρα αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό. Αυτό το άναρχο στυλ που αντίκρισε το τριφύλλι στην Ουγγαρία προ μιας εβδομάδας, είχε δώσει τη θέση του σε κάτι αρκετά πιο οργανωμένο. Και αυτό φάνηκε ν’ αποσυντονίζει την ομάδα του Νίστρουπ που από μόνη της έδειξε ν’ αργεί πολύ να μπει στο κλίμα της αναμέτρησης. Κι αφού οι Ούγγροι… μυρίστηκαν πως αν ήταν λίγο ψύχραιμοι και εντόπιζαν τις λίγες καλές στιγμές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν, «χτύπησαν».

Έτσι, λοιπόν, όσο ο Αντίνο ήταν ο μοναδικός που απειλούσε από πλευράς Παναθηναϊκού, με τον Τετέι να μην μπορεί να φανεί απειλητικός, τον Ζαρουρί να μην έχει σωστές επιλογές, αλλά και τις γραμμές της Πάκσι να μπλοκάρουν οτιδήποτε δημιουργικό κι ας ήταν κακό από τους «πράσινους», ο κόσμος στο ΟΑΚΑ γούρλωσε τα μάτια από έκπληξη. Στο 35ο λεπτό, οι Τουμπά και Ντε Φράι δεν φώναξαν ποτέ στον Καμαρά ότι ερχόταν παίκτης να του διεκδικήσει την ψηλή μπαλιά, ο χαφ του Παναθηναϊκού έκανε λάθος και ο Πετό με τρομερό σουτ έγραψε το 1-0! Βέβαια, στην πρώτη κεφαλιά του Τσάπρα, υπάρχει υποψία επιθετικού φάουλ του Λαπού.

Όπως χρειάστηκε μια κρίσιμη στιγμή και έλλειψη σωστής επικοινωνίας με ολιγωρία από τους πράσινους για να έρθει το γκολ των φιλοξενούμενων, κάπως έτσι, με μια στιγμή από εκείνες που… προορίζονται για να κάνουν τη διαφορά, έγινε το 1-1 στο 44ο λεπτό. Οι Τσέριν και Τσάπρας δοκίμασαν κάποια άσχημα σουτ από το ύψος της περιοχής, η μπάλα από κόντρα πήγε στον Γιάγκουσιτς πλάγια δεξιά μέσα στο «κουτί» κι αυτός με μαγικό τελείωμα την έστειλε στο αριστερό «παραθυράκι» του Κόβατσιτς ισοφαρίζοντας!

Κι από εκεί που ο Παναθηναϊκός στο 47’ θα μπορούσε να έχει προηγηθεί με την προβολή του Ντε Φράι και την απομάκρυνση πάνω στη γραμμή, το ματς πάλι πήρε κακή τροπή για το σύνολο του Νίστρουπ. Αυτό συνέβη σε φάση που έπρεπε να έχει σταματήσει για χέρι, ή θα είχε ελεγχθεί από τον VAR, αν υπήρχε τέτοιος, αφού σε αυτή τη φάση των προκριματικών δεν χρησιμοποιείται η τεχνολογία. Ο Χόρβαθ από δεξιά έκανε χέρι, τη γλίτωσε, γέμισε στην περιοχή και ο Γκιόρφ με μονοκόματο πλασέ προ του Κυριακόπουλου έκανε το 2-1.

Ο Νίστρουπ αποφάσισε να επέμβει. Μέσα Ταμπόρδα, μέσα Πελίστρι, ντεμπούτο Φαν Ντρόνγκελεν, βοήθεια από Τσιριβέγια στα χαφ και στο τελευταίο 20λεπτο μια αδιάλειπτη πίεση στα αντίπαλα καρέ. Ακόμα κι αν ο Τετέι ήταν… αποκαμωμένος, αλλά προσπαθούσε να είναι παρών για να μοιράσει την μπάλα και να βοηθήσει. Και τελικά, μετά από δυο άστοχες προσπάθειες του Ραστόντερ, το λυτρωτικό γκολ στο 85’. Γέμισμα Ταμπόρδα, κεφαλιά - ασίστ ο Ντε Φράι, κοντρόλ και τελείωμα ο 24χρονος επιθετικός για το 2-2 με το πρώτο του γκολ με τα πράσινα. Τέλος. Πρόκριση… Άξια, δίκαιη, αλλά με μπόλικο ιδρώτα…

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά (60’ Φαν Ντρόνγκελεν), Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν (76' Τσιριβέγια), Γιάγκουσιτς (65’ Ραστόντερ), Αντίνο (76' Ταμπόρδα), Ζαρουρί (60’ Πελίστρι), Τετέι

Πάκσι: Κόβατσιτς, Βας, Σάμπο, Ζέκε, Γκιόρφι, Βίντεκερ, Παπ, Λαπού (46’ Λέζνερ), Πετό (72’ Γκιούρκιτς), Χόρβαθ (72’ Τοθ), Σάλαϊ (72’ Μπόντε)

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