Η επικρατούσα αντίληψη στον κλάδο της τεχνολογίας είναι ότι είναι προτιμότερο μια εταιρεία να ξοδέψει υπερβολικά πολλά χρήματα παρά να χάσει την επόμενη μεγάλη ευκαιρία. Ωστόσο, οι επενδυτές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών δεν βλέπουν με καλό μάτι την υπερβολική δαπάνη. Αυτό φάνηκε από τη μαζική πώληση μετοχών της Alphabet όταν ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει περισσότερο από το αναμενόμενο τις επενδύσεις της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά και από την αντίστοιχη πτώση της μετοχής της Meta μετά από παρόμοιες δηλώσεις.

Η Meta βρέθηκε σε δυσκολότερη θέση, καθώς ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου την ίδια ημέρα με τη Microsoft, της οποίας οι επενδύσεις στην AI αποφέρουν άμεσα έσοδα μέσω της υπηρεσίας Azure. Αντίθετα, η Meta δεν μπορεί να μετατρέψει τόσο εύκολα αυτές τις επενδύσεις σε κέρδη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη βελτιώσει τη στόχευση των διαφημίσεων, όμως τα περιθώρια περαιτέρω αύξησης των εσόδων από αυτήν την πηγή είναι περιορισμένα.

Παρ' όλα αυτά, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ παρουσίασε πλέον με μεγαλύτερη σαφήνεια το επιχειρηματικό του σχέδιο για την AI, το οποίο μοιάζει πιο πειστικό από όσα είχε υποστηρίξει στο παρελθόν για το Metaverse.

Η στρατηγική της Meta βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: προσωπικούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης, AI agents για επιχειρήσεις και ενοικίαση υποδομών data centers σε άλλες εταιρείες. Αν και κανένας από αυτούς τους τομείς δεν αποφέρει ακόμη σημαντικά έσοδα, η Meta διαθέτει ισχυρές βάσεις για να τους αναπτύξει. Σε αντίθεση με το Metaverse, όπου χρειάστηκε να δημιουργήσει μια εντελώς νέα υπολογιστική πλατφόρμα – μια επένδυση που κόστισε πάνω από 60 δισ. δολάρια χωρίς να προσελκύσει αρκετούς χρήστες – η AI αξιοποιεί ήδη τις υπάρχουσες υπηρεσίες της.

Οι επενδύσεις, ωστόσο, είναι τεράστιες. Τα τελευταία δύο χρόνια η Meta έχει διαθέσει περίπου 110 δισ. δολάρια για την κατασκευή data centers και την αγορά επεξεργαστών της Nvidia, ενώ σχεδιάζει κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 130 έως 145 δισ. δολαρίων το 2026. Όπως δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας, Σούζαν Λι, στόχος είναι η μέγιστη δυνατή ανάπτυξη υποδομών για το 2026 και το 2027.

Το θετικό είναι ότι ο Ζούκερμπεργκ αρχίζει πλέον να εξηγεί πιο ξεκάθαρα πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει οικονομικά αυτές τις τεράστιες επενδύσεις. Στην πρόσφατη ενημέρωση των επενδυτών υποστήριξε ότι η νέα ομάδα κορυφαίων ερευνητών και μηχανικών AI θα μπορέσει τελικά να δικαιολογήσει το υψηλό κόστος της.

Πέρυσι, η Meta επένδυσε 14,3 δισ. δολάρια αποκτώντας μερίδιο στη Scale AI και εντάσσοντας στην εταιρεία τον ιδρυτή της, Αλεξάντρ Γουάνγκ, ο οποίος ηγείται πλέον των νέων εργαστηρίων Superintelligence Labs. Στόχος τους είναι η ανάπτυξη της λεγόμενης «προσωπικής υπερνοημοσύνης». Παρά τις αποχωρήσεις στελεχών και τις εσωτερικές εντάσεις, η ομάδα φαίνεται να έχει ήδη βελτιώσει σημαντικά ορισμένα προϊόντα της Meta.

Το νέο μοντέλο Muse Spark τροφοδοτεί πλέον τον βοηθό Meta AI και, σύμφωνα με τον Ζούκερμπεργκ, η αναβάθμιση αυτή συνοδεύτηκε από αύξηση 60% στον αριθμό των χρηστών που χρησιμοποιούν το chatbot.

Παράλληλα, αναπτύσσονται τα Muse Image και Muse Video, εργαλεία που απευθύνονται κυρίως σε δημιουργούς περιεχομένου. Παρότι πολλοί αντιμετωπίζουν με δυσπιστία το μαζικά παραγόμενο περιεχόμενο από AI, ο Ζούκερμπεργκ εκτιμά ότι θα δημιουργηθεί ένα σχεδόν απεριόριστο σύμπαν εξατομικευμένου περιεχομένου, το οποίο θα κρατά τους χρήστες περισσότερο χρόνο στις εφαρμογές της Meta.

Αυτό το – δυστοπικό για πολλούς αλλά εξαιρετικά κερδοφόρο – σενάριο δεν μοιάζει πλέον απίθανο. Όταν η Meta χρησιμοποίησε την AI για να βελτιώσει τους αλγόριθμους προτάσεων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο χρόνος που περνούσαν οι χρήστες στις εφαρμογές της αυξήθηκε με διψήφιο ποσοστό. Με άλλα λόγια, η εταιρεία έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη ώστε οι χρήστες να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε περιεχόμενο που δεν αναζήτησαν οι ίδιοι.

Εάν οι επιχειρήσεις καταφέρουν να δημιουργούν καλύτερες διαφημίσεις μέσω των Muse Image και Muse Video, αυτό θα αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό δείγμα ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην AI μετατρέπονται σε έσοδα.

Η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία βρίσκεται στους προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς. Περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν κάθε μήνα το Meta AI μέσω WhatsApp, Facebook Messenger και Instagram. Ο Ζούκερμπεργκ, όμως, θέλει οι χρήστες να μην περιορίζονται σε απλές συνομιλίες, αλλά να αναθέτουν στον βοηθό συγκεκριμένες εργασίες, όπως η αποστολή ευχών γενεθλίων, η επικοινωνία με φίλους ή άλλες καθημερινές ενέργειες.

Ήδη υπάρχει ένα πρώτο παράδειγμα αυτής της χρήσης στον χώρο των προγραμματιστών και των επαγγελματιών της τεχνολογίας, οι οποίοι αξιοποιούν AI agents μέσω εφαρμογών όπως το Telegram για να γράφουν κώδικα, να επιλύουν τεχνικά προβλήματα και να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες.

Παρότι παραμένει αβέβαιο αν όλες αυτές οι πηγές εσόδων θα αποδώσουν, ο Ζούκερμπεργκ έχει παρουσιάσει ένα σαφέστερο και πιο ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με το όραμά του για το Metaverse. Μπορεί να μην διαθέτει το άμεσο οικονομικό μοντέλο της Microsoft μέσω του Azure, όμως για πρώτη φορά εδώ και χρόνια οι τεράστιες δαπάνες της Meta μοιάζουν περισσότερο με υπολογισμένη επένδυση παρά με ένα άλμα πίστης.

Πηγή: skai.gr

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